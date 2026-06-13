Venezuela confirma muerte del líder del Tren de Aragua en "operación combinada"con Estados Unidos

13 jun. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

El gobierno de Venezuela confirmó la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", líder de la organización criminal Tren de Aragua, durante una operación realizada en el sur del país con apoyo de Estados Unidos.

Según un oficio del Ministerio de Comunicaciones venezolano, la acción permitió desarticular estructuras del crimen organizado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia. Durante los enfrentamientos, Guerrero fue "neutralizado", señalaron las autoridades.

La confirmación llegó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara a través de Truth Social que el Comando Sur estadounidense ejecutó un "ataque rápido y letal" contra el líder de la banda criminal. El mandatario aseguró que la operación se realizó en estrecha coordinación con las autoridades venezolanas.

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Por su parte, Caracas destacó que la operación contó con apoyo tecnológico especializado y que se llevó a cabo mediante labores conjuntas de inteligencia.

Aton

"Niño Guerrero" era considerado el máximo líder del Tren de Aragua, organización criminal nacida en Venezuela y con presencia en varios países de América Latina. Permanecía prófugo desde su fuga de la cárcel de Tocorón en 2023 y era buscado por diversos delitos vinculados al crimen organizado transnacional.

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La muerte del líder criminal ocurre en un escenario político marcado por el cambio de gobierno en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de este año, según informó Washington.

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