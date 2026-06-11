De víctima a imputado: el doble rol de un empresario nocturno en la trama del Tren de Aragua en Bellavista

11 jun. 2026 - 21:09 hrs.

Un documento policial de mayo de 2025 registra la declaración de un testigo protegido que describe años de extorsión, amenazas de muerte y fiestas electrónicas controladas por el crimen organizado en el barrio Bellavista. Meses después, ese mismo hombre fue formalizado por homicidio.

El 19 de mayo de 2025, en dependencias de la Policía de Investigaciones de Chile, un hombre declaró ante funcionarios de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (BRICO). Lo hizo bajo reserva de identidad ante la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, la misma que lleva la denominada Operación Tokio. Su relato, consignado en el Anexo 1 del informe policial, es uno de los testimonios más detallados sobre el funcionamiento del Tren de Aragua en el circuito nocturno de Santiago.

Lo que declaró ese hombre —cuya identidad el documento resguarda— es también la historia de alguien que llegó de Centroamérica buscando una vida mejor, construyó un negocio con esfuerzo durante más de dos décadas, fue doblegado por la extorsión y terminó pagando para sobrevivir. Lo que vino después es más oscuro.

La llegada, los locales, el miedo

El sujeto relata que llegó a Chile a mediados de los años noventa “con el objetivo de estudiar y tener una mejor vida”. Trabajó en distintos rubros hasta que, desde 2010, según consta en el documento, se dedicó al entretenimiento nocturno, “manteniendo distintos locales en diferentes comunas del país”.

El documento da cuenta de que desde aproximadamente 2022, el declarante comenzó a conocer de los problemas que tenían los dueños de discotecas y pubs del sector centro-norte de la región metropolitana, particularmente Bellavista, en relación a extorsiones por parte del Tren de Aragua. El 17 de mayo de 2024, a las 02:00 horas, mientras se encontraba en su local, recibió mensajes de WhatsApp desde un número con prefijo +34 —España—, de alguien que se identificó como “YEFRI”, quien le dijo que era el jefe del Tren de Aragua en Chile, que él era “el enemigo número uno”, y que debía alinearse con la organización para poder seguir trabajando. La amenaza era directa: si se negaba, lo dispararían en la discoteca.

El testigo señaló que en un inicio no le dio importancia. Yefri siguió llamando. Él no contestaba.

La noche del 6 de junio

El testimonio describe con precisión el momento en que ya no pudo ignorar la amenaza. El 6 de junio de 2024, mientras estaba en su local, llegaron dos autos Chevrolet Spark. De ellos bajaron tres sujetos portando armas de gran calibre con cargadores de alta capacidad. Uno de ellos era un venezolano conocido como “GUANTE”, a quien había visto antes en fiestas electrónicas. GUANTE le dijo que debía “alinearse” con el Tren de Aragua, que todas las discotecas del barrio Bellavista ya lo estaban, y que le correspondía pagar un millón de pesos mensuales los días 5 de cada mes. Le advirtió que volvería en media hora y que debía tener el dinero. Esa misma noche, el declarante pagó en efectivo. Tenía miedo por su integridad física, señala el documento.

Posteriormente, quien venía a cobrar envió a su WhatsApp videos que eran “compartidos en masa a diversos usuarios”, y que contenían “imágenes de torturas, asesinatos, ataques a propiedades y diferentes hechos delictuales”, como forma de amedrentamiento.

El sujeto concurrió a la PDI a denunciar. Y siguió pagando: un millón de pesos en junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2024. El total: cinco millones de pesos. GUANTE venía siempre acompañado de los mismos dos hombres, los días 5 del mes.

El 5 de noviembre de 2024, GUANTE se presentó con otro sujeto venezolano de nombre JEFFERSON. Poco después, el declarante se enteró de que ambos habían sido detenidos. En el Anexo 2 del documento, el mismo testigo protegido reconoció fotográficamente a GUANTE como la persona que “cometió los ilícitos”. GUANTE fue individualizado como Ernesto Arturo Emiliani Polo, 34 años.

YEFRI: el jefe que opera desde Venezuela

En el Anexo 3, el mismo testigo reconoció a otra persona en la exhibición fotográfica: el número 06 del set “A”, a quien identificó como quien “comete los ilícitos”. Esa persona fue individualizada como Jefferson Andrés Gutiérrez Meneses, alias YEFRI, 27 años.

Sobre Yefri, el testigo señala en su testimonio que se trata de alguien de “contextura gruesa, tez morena y tatuajes en su cuerpo”, aunque no pudo ver su rostro durante las videollamadas porque lo mantenía oculto. Dice que este sujeto escapó de Chile hace aproximadamente 5 años, “instancia en la que participó en dos homicidios, uno en la comuna de San Bernardo y otro en la comuna de Pudahuel”. Y que, pese a no estar en el país, “a día de hoy YEFRI sigue dirigiendo las operaciones”, enviando cadenas de mensajes de amenaza.

En la audiencia de Operación Tokio, el fiscal presentó mensajes de un grupo de WhatsApp enviados por “Yefri”, uno de los operadores históricos de la banda criminal, en los que se detallaba la extorsión a locatarios del Barrio Bellavista, incluyendo referencia a DJs que tocaban en fiestas.

El modelo del negocio extorsivo

La declaración entrega una descripción pormenorizada del funcionamiento del Tren de Aragua en el circuito nocturno. El testigo señala que la organización controlaba los locales, los DJs de los eventos, el narcotráfico al interior de las fiestas —“sobre todo de ketamina, tussi y marihuana”—, y también la prostitución en el barrio Bellavista. Las fiestas eran organizadas íntegramente por la organización: “ellos traen toda la organización de la fiesta, ingresan drogas y la comercializan en el local, eligiendo a los DJs que tocarán en el evento y encargándose de la promoción”, dejando al locatario solo con la obligación de poner el espacio físico y el staff.

El hombre también describe la dimensión intimidatoria pública: “se pregona a viva voz al público que ninguna fiesta que se realice podía hacerse sin estar bajo su control, y que a quienes participaran en fiestas que ellos no autorizaran después ‘no anduvieran llorando’”.

También señala que los asistentes a esas fiestas portaban armas de fuego al interior de los locales, y que desde páginas de internet de prostitución, el Tren de Aragua invitaba a personas para que sirvieran de señuelos para extorsiones y robos.

La detención de febrero y el giro inesperado

El 19 de febrero de 2025, el testigo protegido fue detenido por Carabineros mientras se desplazaba portando un arma de fuego. Explicó en su declaración que la llevaba por seguridad, “todo a raíz de las amenazas que he recibido por parte de la organización criminal Tren de Aragua”.

Pero la historia no termina como víctima. Un año después, el fiscal regional Metropolitano Sur Héctor Barros —el mismo que lidera Operación Tokio— formalizó al mismo testigo protegido como imputado por homicidio. El intermediario en el crimen habría sido precisamente el mismo hombre que contrató para protegerse del Tren de Aragua. Entre cinco y ocho millones de pesos habrían sido el pago al sicario.

La Operación Tokio lo registra en ambos lados del expediente: primero como víctima que denuncia, luego como imputado por la Fiscalía que él mismo ayudó.

Un hombre entre dos mundos

El expediente de Operación Tokio retrata, en sus anexos, a un hombre que llegó a Chile desde Centroamérica buscando oportunidades, construyó una carrera en los negocios, y que desde 2024 quedó atrapado en una espiral que comenzó con extorsión y terminó —según la Fiscalía— en un encargo de muerte. Su declaración ante la PDI es la de alguien que denuncia, que teme, que pide que su identidad se mantenga bajo reserva “por temor a represalias”.

El barrio Bellavista vivió, desde 2018, una transformación: los negocios reconvirtieron su público hacia la diáspora venezolana y caribeña, con DJs, salsa y bebidas traídas desde el estado de Aragua. El fenómeno atrajo oportunidades, pero también, según relatan locatarios, al Tren de Aragua, que vio la ocasión para entrar.

El testigo protegido fue primero testigo de ese proceso, luego víctima, luego denunciante, y luego —según la Fiscalía que él mismo ayudó— imputado. La Operación Tokio lo registra en ambos lados del expediente.

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