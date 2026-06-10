"Sujeto de interés" del caso Julia Chuñil apareció muerto: ¿Cuál era su rol?

10 jun. 2026 - 16:11 hrs.

La madrugada del sábado se reportó el fallecimiento de José Luis Rain Rain en la comuna de Máfil en Valdivia. De acuerdo con las primeras diligencias a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, el hombre de 47 años fue encontrado en su casa sin signos de intervención de terceros.

Las primeras informaciones de medios apuntaron a que Rain fue el taxista que habría trasladado a Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia, hasta la casa de la mujer mapuche el mismo día que, según la investigación, la habría asesinado después de una discusión. Pero eso no es del todo preciso.

Según documentos que tuvo a la vista Mega Investiga, la Fiscalía de Los Ríos sindica a Rain como un “sujeto de interés para la investigación”, pues testigos indican que compartió con Javier Troncoso e ingirió alcohol con él dos días después de presuntamente acabar con la vida de su madre.

En un escrito que ingresó el fiscal Jaime Calfil ante el Juzgado de Garantía de Los Ríos para justificar medidas intrusivas, se señala que Rain era un amigo cercano de Javier Troncoso y que solían reunirse a beber alcohol en un local llamado Manhattan en la comuna de Máfil.

“Es amigo cercano de Javier Omar Troncoso Chuñil y estuvo con él el domingo 10 de noviembre de 2024, día clave en la desaparición de doña Julia del Carmen Chuñil Catricura. Testimonios confirman que ambos fueron vistos juntos en Máfil alrededor del mediodía, presentando signos de haber ingerido alcohol y retirándose en un automóvil blanco conducido por Rain”, se lee en la solicitud del Ministerio Público.

A José Luis Rain también lo ubican, según la declaración de Pablo San Martín Chuñil, participando en las labores de búsqueda de la mujer dos días después de su desaparición. Sin embargo, la fiscalía pone en cuestión ese testimonio.

“Existen dudas sobre la veracidad y transparencia de sus acciones y declaraciones, ya que testigos señalan que Javier no participó activamente en la búsqueda de su madre y que José Rain estuvo con él en esos momentos. Además, no hay pruebas objetivas de que realmente hayan realizado una búsqueda efectiva en el predio”, se lee en el escrito.

El 8 de noviembre, día de la desaparición, quien sí cumplió funciones de taxista para Javier Troncoso fue un hombre llamado Mauricio Mora, quien en su declaración ante la SEBV de Carabineros confidenció que el hijo de Julia se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando lo recogió y lo llevó hasta el presunto sitio del suceso: la casa de de la malograda mujer.

Dijo, además, que se le notaba visiblemente con un “tono de rabia contra el gringo Morstadt” y “enojado y enrabiado”.

“Se notaba enojado y enrabiado, pero no ocurrió nada raro en el trayecto, sino que él a medida que me iba conversando de la recuperación de tierra como que se iba molestando y enrabiado, yo solamente lo escuché, pero me llamó la atención que él se iba enojado solo”, le dijo Mora a los policías.

Y agregó: “En esta conversación me pude percatar que Javier andaba tomado ósea que había bebido alcohol, se notaba por su hálito alcohólico y su manera de expresarse que lo hacía evidente que había tomado, además cuando él me llamó a mi teléfono particular me señaló que estaba tomando alcohol en el Manhattan”.

Diligencias pendientes

Pese a no encontrar intervención de terceros en el cuerpo de Rain, el Servicio Médico Legal continúa realizando pericias para determinar la causa de muerte. “Aún no se descarta ninguna hipótesis” aclararon fuentes del caso a Mega Investiga.

Las mismas fuentes señalaron a Mega Investiga que, en el caso de Julia Chuñil, aún están pendientes los resultados de los análisis realizados a los restos óseos encontrados en el predio de la mujer mapuche.

El pasado viernes, el Juzgado de Garantía de Los Lagos resolvió mantener en prisión preventiva a Javier Troncoso.

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