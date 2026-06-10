"Sos muy sexy... déjate querer": Contraloría acredita responsabilidad del alcalde de Coihueco por acoso sexual y laboral

10 jun. 2026 - 19:33 hrs.

El alcalde de Coihueco, Wilson Palma Jelves, tiene acreditada su responsabilidad administrativa por conductas constitutivas de acoso sexual y acoso laboral en contra de su exjefa de Recursos Humanos del Departamento de Salud Municipal (DESAMU). Así lo estableció este miércoles 10 de junio la Contraloría Regional de Ñuble. Se remitieron los antecedentes al concejo municipal y a la Fiscalía del Ñuble.

El patrón

La fiscal instructora del sumario, Karla Fernández, dio por establecido que las conductas del alcalde no comenzaron el primer día de trabajo de Nicole Sandoval, sino antes de que existiera vínculo laboral alguno.

Desde 2023, Palma Jelves mantuvo con ella comunicaciones frecuentes a través de mensajería instantánea, en horarios diversos, con expresiones de carácter afectivo y reiteradas solicitudes de encuentros presenciales. También le pidió apoyo en actividades de su campaña política.

El punto de inflexión llegó cuando la funcionaria —que hasta entonces trabajaba en el Hospital de San Carlos y debía desplazarse a diario, lo que reducía su tiempo con su hija menor— aceptó el ofrecimiento laboral en el municipio para estar más cerca de su familia.

Para marzo de 2025, ya había renunciado a su anterior empleador. Fue precisamente en ese momento de máxima vulnerabilidad —sin trabajo vigente, dependiendo de la voluntad del alcalde para concretar su contrato— cuando Palma Jelves le envió un mensaje que la resolución cita textualmente: “a ti te hace falta que alguien te dome”. La Contraloría califica esa expresión como una “aproximación de contenido sexual explícito, invasivo y degradante”, producida en un momento de “especial exposición y fragilidad de la afectada”.

Ese mismo período registra otro intercambio que la resolución analiza en detalle. El 7 de marzo de 2025, el alcalde —sabiendo que ella ya había renunciado— le escribió: “supe que renunciaste”, acompañado de íconos y frases como “espero te vaya bien en lo que emprendas”. La funcionaria respondió: “no soy de reírme de cosas humillantes”, “eso de sentir inseguridad no es chistoso” y “no me hace gracia que intentes hacerme sentir insegura”.

La Contraloría concluye que esas comunicaciones “no fueron percibidas como expresiones neutras o cordiales, sino como manifestaciones impropias que afectaban directamente su dignidad”.

El primer día de trabajo: ¿por qué no contestas?

El 1 de abril de 2025, día en que Sandoval Barriga ingresó formalmente al DESAMU, el alcalde le envió múltiples mensajes en intervalos breves mientras ella realizaba actividades de inducción, señalándole: “la primera falta es no contestar” y “tercera vez que te hablo hoy y no me contestas”. Esa misma jornada, la citó presencialmente fuera del horario ordinario con el mensaje “te espero”, convocatoria que la funcionaria atendió acompañada de su hija menor de edad, sin que existiera ninguna gestión concreta que justificara su comparecencia.

La Contraloría es categórica: dado que se trataba de su primer día, “no era posible que la funcionaria pudiera dar cuenta de gestión alguna, ni de resultados, ni de decisiones administrativas”, por lo que la exigencia fue “injustificada, carente de razonabilidad” y configuró “la instalación temprana de una dinámica de presión, control y subordinación”.

“Tengo cuatro años para convencerte”

La resolución detalla que, entre abril y julio de 2025, el alcalde dirigió a la funcionaria expresiones de connotación sexual no solicitadas ni consentidas, que el documento cita de forma literal: “sos rica”, “muy sexi”, “dejarte querer”, ”¿te puedo enviar un besito?”, “me gustas”, “vamos a mirar las estrellas”, “tengo cuatro años para convencerte”. Además exigió ser saludado “de beso” —contacto físico que ella rechazaba— y le envió fotografías personales solicitando que opinara sobre su apariencia.

Estas comunicaciones llegaban frecuentemente en horario nocturno o de madrugada. Pese a que la funcionaria rechazó de forma expresa y reiterada esas insinuaciones —con frases como “no me gustan esos tratos”, “no me meto en cachos y no me interesa”, “no me gusta que me toquen” y “solo laboral”— el alcalde persistió.

La Contraloría también consigna conductas físicas: comentarios sobre el olor de la funcionaria (“tienes rico olor”), “manifestaciones corporales de deseo, incluyendo gestos como morderse los labios en su presencia”, y la insistencia en saludos de beso. El documento establece que esas conductas “no pueden ser consideradas como interacciones sociales neutras ni como simples ‘tallas’”.

El poder como herramienta: “el que manda soy yo, que no se te olvide”

En paralelo al acoso sexual, la resolución acredita un patrón sistemático de hostigamiento laboral y uso abusivo de la autoridad. La cronología de mensajes que el documento cita es elocuente:

1 de abril de 2025: “la primera falta es no contestar”

4 de abril: “no me has contestado desde que llegaste” / “cuando te llama tu jefatura”

17 de mayo: “el que manda soy yo que no se te olvide”

20 de mayo: “no tendrán ese poder mientras yo sea alcalde” / “si soy yo el que les pago”

25 de junio: “yo soy el que manda”

7 de julio: “yo soy el que contrata” / “a nadie se le dará reemplazo sin mi autorización”

Frente a esos mensajes, Sandoval Barriga respondía: “eso es tu forma de amedrentar”, “ves, amenazas más amenazas”, “no por eso tengo que estar a tu disposición”.

Un registro de audio del expediente es especialmente grave: en él, el alcalde le dice a un tercero que “mientras yo sea alcalde ella va a tener el trabajo” y “mi voluntad es extenderle su contrato”. La Contraloría califica esto como “un condicionamiento directo e improcedente de la continuidad laboral a la cercanía personal con la autoridad”.

Un patrón diferenciado

Uno de los hallazgos más contundentes del sumario surge de la declaración de Guillermo Saavedra Jiménez, ex director del DESAMU. Señaló que todas las comunicaciones del alcalde con él se realizaban exclusivamente en horario de oficina, sin contactos nocturnos ni de madrugada.

La Contraloría concluye que si las llamadas nocturnas a la denunciante hubieran obedecido a necesidades del servicio de salud, “cabría razonablemente esperar que se produjeran —en igual o mayor medida— con el Director del Departamento”, lo que no ocurrió. Esa divergencia demuestra que las comunicaciones fuera de horario “no respondían exclusivamente a necesidades institucionales, sino que se insertaban en un vínculo personal diferenciado y singular”.

Las grabaciones

El expediente incluye grabaciones íntegras de reuniones presenciales sostenidas entre agosto y septiembre de 2025, luego de que la funcionaria enviara un correo formal el 23 de julio exigiendo canales institucionales de comunicación y respeto a sus límites. En esas reuniones, el alcalde solicitó revisar el teléfono personal de la funcionaria.

Cuando ella le expuso su incomodidad, Palma Jelves respondió que esas situaciones eran asuntos “nuestros” y que no guardaban relación con lo laboral. Las grabaciones registran también sus expresiones: “te fuiste con los tarros”, “te podi callar”, “estoy siendo penca contigo”, “no podi andar hueviando por decirte que eres una mina linda” y “denúnciame cuando te agarre el poto”. Estas expresiones, señala la Contraloría, se produjeron en el marco de una interacción sostenida por “quien ejerce la máxima autoridad comunal y superior jerárquico directo de la funcionaria, en un contexto laboral formal”.

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