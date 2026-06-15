Dejó su departamento en Providencia para vivir en el campo: Gonzalo Egas remodeló su nueva casa viendo tutoriales de YouTube

15 jun. 2026 - 10:43 hrs.

Cambiar la ciudad por una vida rodeada de árboles, huertas y tranquilidad fue una decisión que Gonzalo Egas venía pensando desde hace años. El exchico reality dejó atrás el departamento donde vivía en Providencia para instalarse en una parcela familiar en Pirque, un lugar que conoce desde hace décadas y que hoy se convirtió en su nuevo hogar.

La nueva vida de Gonzalo Egas

Según contó en una entrevista con Las Últimas Noticias, la idea comenzó a tomar fuerza durante la pandemia, época en que pasó un largo tiempo en la propiedad junto a su hijo. Con el tiempo, el entorno rural terminó por convencerlo de dejar Santiago y apostar por una rutina alejada del ruido de la ciudad.

"Mi hijo vive con la mamá. Los fines de semana lo veo y me pasó que el departamento se me hizo grande. Son 90 metros cuadrados, tres habitaciones. ¿Para qué tener un departamento, si tengo la parcela? Me encanta vivir en el campo", explicó.

Me considero un privilegiado

La propiedad familiar cuenta con una extensa área verde y decenas de árboles frutales plantados por su madre. Además, Egas contó que ahora disfruta de actividades que antes no hacía, como mantener una huerta, cortar leña o hacer trabajos propios del campo.

El ganador de "La Granja" también destacó que, pese a estar lejos del centro de Santiago, mantiene acceso a los servicios que necesita y valora especialmente la tranquilidad del sector.

"Me considero un privilegiado. Además, estoy solo a 45 minutos de todos los servicios y de todo lo que uno necesita de la gran ciudad", señaló.

Remodeló la casa viendo videos de YouTube

Una vez tomada la decisión de mudarse, comenzó a preparar la vivienda para convertirla en su residencia definitiva. Para ello asumió gran parte de la remodelación por cuenta propia. "Vi muchos tutoriales de YouTube y aprendí conversando con amigos que trabajan en construcción", relató.

Fue así como remodeló los baños, cambió los pisos e instaló distintos elementos de la casa. Incluso reconoció que algunas tareas no resultaron como esperaba y tuvo que repetirlas, lo que terminó elevando el presupuesto original.

Pese a las dificultades, aseguró que disfruta realizando trabajos manuales y que siempre ha tenido interés por construir y reparar cosas por sí mismo. "Siempre me ha gustado trabajar con las manos y hacer las cosas yo mismo. Me gusta sentirme útil", afirmó.

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