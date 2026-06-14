"Fue una decisión de vida": Así el exitoso negocio de Álvaro Morales tras alejarse de la actuación

14 jun. 2026 - 18:33 hrs.

Hasta el año 2022, el actor Álvaro Morales fue un habitual en la casa de los chilenos al formar parte del elenco de varias e icónicas teleseries, entre las que destacan sus papeles en producciones como "La Fiera", "Sucupira" o "Iorana".

Sin embargo, tras algunos proyectos gastronómicos con amigos, fue la pandemia de coronavirus la que le hizo darse cuenta de que quería dedicarse al 100% a este rubro, por lo que dejó de lado su carrera actoral y, tras perfeccionar la receta de sus pizzas artesanales, creó Pizza Rica Rica.

Pizza Rica Rica: El negocio de Álvaro Morales

Según contó en mayo del año pasado a Canal Horeca, su emprendimiento de pizzas no se trata de un restaurante tradicional, ya que el proyecto que tiene junto a su amigo, el también actor Ricardo Mateluna, está definido como una "productora de eventos".

Y es que Pizza Rica Rica no es un local físico, sino que es una "pizzería itinerante" que se dedica a los eventos privados y públicos de Arica a Punta Arenas. A esto se suma el desarrollo de talleres en donde sus clientes no solo pueden degustar las pizzas, sino que también aprender a prepararlas.

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"En la pizza yo encontré la posibilidad de poder desarrollar un poco el producto a alto nivel que yo quiero hacer", le dijo en abril pasado al diario La Cuarta sobre la razón para elegir este producto cuya clave es "la masa".

"Independiente de que a mí me gusta la cocina un poquito más elaborada, esto me da la posibilidad de generar algo con un plato que realmente pueda ser identitario, pero además trabajar con productos y productores locales, que es lo que a mí me interesa, porque creo que Chile tiene los mejores productos del mundo", agregó.

¿Álvaro Morales volverá a la actuación?

En la misma entrevista, el actor fue consultado por si algún día retomará su carrera actoral: "Yo estoy retirado porque esta cuestión es así, digamos, en la cocina si tú quieres cocinar profesionalmente, tienes que dedicarte 100%. Obviamente no estoy cerrado, sigo siendo actor, pero esta es mi prioridad"

Al insistir si aún siente "el bichito" por actuar, Morales explicó que esto "fue una decisión de vida. Esto tiene mucho de la actuación también porque, en el fondo, es un oficio que tú tienes que desarrollar a través del tiempo".

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