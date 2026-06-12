Pamela Díaz confirma quiebre sentimental con Felipe Kast: "Estoy soltera"

12 jun. 2026 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

El panel del programa de streaming “Mañana te cuento” se encontraba analizando un cariñoso registro que andaba dando vueltas en redes sociales, donde se veía a Pamela Díaz con el exparlamentario Felipe Kast. Sin embargo, lejos de esquivar el tema, "La Fiera" aprovechó las pantallas de Once Stream para soltar exclusiva sobre su vida privada.

Fiel a su estilo directo, la conductora le bajó el perfil a las especulaciones y aclaró de entrada que la relación con el senador ya es cosa del pasado. "Les quiero decir que estoy soltera", lanzó sin rodeos, asegurando además que se encuentra en un excelente momento personal y que el quiebre se dio en los mejores términos.

El momento de la confesión

La trastienda de la noticia se dio en torno a una conversación entre risas, donde los compañeros de set de Pamela: Rodrigo "Gallina", Joaquín Mendez y Paloma Fiuza, quien es conocida en la farándula nacional como “Pops”, comenzaron a analizar cuadro por cuadro el video, bromeando con la excesiva confianza y la forma en que ella le sujetaba el brazo a Kast en el registro.

Fue ahí cuando Díaz, cansada del juego, interrumpió el análisis con su honestidad habitual para impresionar a todos con la noticia de su soltería. En ese momento, Rodrigo "Gallina" le dice por qué no les dijo antes de que comenzaran a molestarla; por su parte, Joaquín Méndez lanza un "eso es un bombazo".

Seguido de ello, "Pops" le hace la pregunta: "¿Tú estás soltera como yo?", para continuar con un "pero te estás divirtiendo", lo que Díaz confirmó con un rotundo “sí”.

Ante el impacto del panel por el bombazo farandulero, la comunicadora cerró el tema entre risas con un relajado: "Está todo bien en mi vida…"

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