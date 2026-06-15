Muere Anne Schedeen, actriz de la recordada serie "ALF"

15 jun. 2026 - 09:15 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz Anne Schedeen, recordada por dar vida a Kate Tanner en la popular serie estadounidense "ALF", falleció a los 77 años, según informó su familia.

Schedeen fue parte del elenco principal de la exitosa producción emitida entre septiembre de 1986 y marzo de 1990, donde interpretó a la madre de la familia Tanner, el hogar que acogía al carismático extraterrestre que daba nombre a la serie.

Con su muerte, se convierte en la sexta integrante del reparto original de "ALF" en morir.

El anuncio de su fallecimiento

La noticia fue comunicada por sus familiares através de una publicación de Facebook en la cuenta de la actriz, quien, además de su papel en "ALF", participó de series como "El increíble Hulk", "Tres son compañía" y "Cheers".

En el mensaje destacaron distintos aspectos de su vida personal y profesional, entre ellos sus convicciones, incluyendo su abierta oposición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Con el corazón más pesado compartimos que Annie falleció en paz. Deja un extraordinario legado de energía creativa, un humor agudo, alegría por su familia, adoración por los perros pequeños, un profundo rechazo a Trump, pasión por las compras de segunda mano y amor por una buena historia".

Y agregaron: "Estamos devastados sin ella. La amábamos muchísimo, al igual que todos quienes la conocieron".

El mensaje de despedida de su familia

En la publicación, sus cercanos también resaltaron el impacto que tuvo en quienes la rodearon y recordaron una frase que solía repetir.

"Es imposible imaginar la vida sin ella. Pero como ella decía: 'Siempre estoy con ustedes'. Y tiene razón. Los recuerdos, las obras de arte, las carcajadas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los disfraces y su alegría de vivir permanecen con nosotros".

Asimismo, detallaron que la actriz deja a su esposo Christopher Barrett, con quien estuvo casada durante 55 años; su hija Taylor Barrett; otros familiares cercanos y sus perros rescatados Roo y Red.

Finalmente, solicitaron que quienes deseen rendirle homenaje realicen donaciones a Habitat for Humanity, una de las causas que apoyaba.

El mensaje concluyó con una despedida dirigida a la actriz: "Todos te amamos, Annie".

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