"Simplemente no pude": Influencer brasileño se salvó de tragedia aérea donde murieron Oliver Tree y Gaspi

15 jun. 2026 - 05:34 hrs.

La tragedia aérea que remeció al mundo del streaming y la música en Latinoamérica pudo haber dejado una víctima más. Durante las horas previas a la colisión de dos helicópteros en Río de Janeiro, el influencer brasileño Iae Break compartió con el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, quienes fallecieron este domingo en el accidente.

El creador de contenido mostró en redes sociales parte de los días que compartió con Oliver Tree durante la visita del artista a Brasil. De hecho, el último video publicado por el músico en Instagram terminó adquiriendo un significado inesperado tras la tragedia.

El video que quedó como registro de las últimas horas

El contenido, compartido apenas un día antes del accidente, muestra a Oliver Tree junto a Iae Break en distintas actividades. En las imágenes aparecen jugando fútbol, recorriendo calles de Brasil, cocinando y participando de distintas actividades recreativas.

Con el paso de las horas, el registro comenzó a circular entre seguidores del artista, transformándose en una publicación especialmente comentada luego de confirmarse la muerte del cantante.

Mientras crecían las reacciones por el accidente, Iae Break reveló que incluso había sido invitado a participar del viaje en helicóptero, aunque finalmente no abordó ninguna de las aeronaves.

“Un día antes del accidente me invitaron, simplemente no pude porque ya tenía una cita que estaba programada”, señaló el influencer brasileño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iae Break (@iae.break)

Otra persona cercana a Oliver Tree también evitó el vuelo

Una situación similar vivió el productor musical Victor Wao, quien relató en redes sociales que tampoco viajó junto al artista estadounidense.

“Me dijiste (Tree) que como yo tenía miedo de viajar en esa cosa, entonces me fuera en coche... Ahora te debo mi vida”, escribió.

La colisión ocurrió durante la mañana del domingo en el sector de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, cuando dos helicópteros chocaron en pleno vuelo por causas que continúan siendo investigadas. Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos, provocando un incendio de grandes proporciones.

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Entre las víctimas se encuentran Oliver Tree, de 32 años; el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, de 23; el director audiovisual Lucas Vignale; el productor Lucas Brito Chaves; además de los dos pilotos de las aeronaves.