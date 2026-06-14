Coty de "Generación 2000" responde a quienes la atacan por su apariencia: "Envejecí y voy a seguir envejeciendo"

14 jun. 2026 - 10:31 hrs.

Coty, la recordada exbailarina y figura del espacio juvenil "Generación 2000", fue invitada al podcast Amiga, necesito un café, donde se abrió con total franqueza sobre un tema que la afecta de manera frecuente: los comentarios que recibe en redes sociales apuntando a su cuerpo y al paso del tiempo.

Lejos de ignorarlos, decidió enfrentarlos de frente y convertirlos en una reflexión más amplia sobre la presión estética que viven muchas mujeres.

"Voy a seguir envejeciendo"

Durante la entrevista, Coty fue directa al describir los ataques que llegan con mayor frecuencia a su vida pública. La exfigura televisiva señaló: "Mi crítica más actual es que estoy gorda y bueno, envejecí y voy a seguir envejeciendo".

Frente a eso, la exbailarina no se mostró dispuesta a validar ese tipo de cuestionamientos. Por el contrario, reivindicó el envejecimiento como algo natural y hasta positivo: "La vejez se agradece. Hay gente que se muere antes, hay gente que no disfruta, y uno tiene que agradecer el poder envejecer. ¿Y por qué no podría envejecer como quiero?", afirmó.

"Ya no trabajo con el cuerpo"

Otro de los puntos que abordó Coty en el podcast fue el contexto desde el cual recibe hoy esas críticas. La exbailarina explicó que su situación laboral actual le da una perspectiva distinta frente a los comentarios sobre su físico: "Yo no estoy trabajando con el cuerpo. Quizás si estuviera trabajando con el cuerpo sería diferente", declaró.

La aclaración apuntó a separar la imagen corporal de su valor como persona y como figura pública, en un escenario donde gran parte de las críticas que recibe siguen ancladas en los estándares físicos que alguna vez la acompañaron en televisión.

El impacto en otras mujeres

Más allá de su experiencia personal, Coty amplió el foco de la conversación hacia lo que ocurre con muchas otras mujeres que viven situaciones similares en su entorno cotidiano. "Me he dado cuenta gracias a muchas mujeres que me escriben de lo mal que lo pasan. Muchas dejan de ir a celebraciones porque siempre hay un familiar que les dice 'oye, estás más gordita'", señaló.

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