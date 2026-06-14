Temblor se registra en la zona central: Conoce la magnitud del movimiento telúrico

14 jun. 2026 - 10:57 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo 14 de junio, se registró un sismo de magnitud 3.0 a las 10:45 en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 14 km al oeste de Quintero en la región de Valparaíso, con una profundidad de 32 km

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor