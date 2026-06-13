Temblor en la zona centro: Estas fueron las intensidades en cada localidad según Senapred

13 jun. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, los habitantes de la zona central de Chile se alertaron con un temblor de magnitud 4.1 ocurrido a las 18:29 horas, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos del organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 29 km al noreste de Vichuquén, en la región del Maule. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 56 km.

Por el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de este sismo.

Estas fueron las intensidades del temblor

Sismología catalogó el sismo como "percibido", por lo que Senapred realizó su "reporte de intensidades", según la escala de Mercalli:

Región de O'Higgins

Pichilemu: III .

. San Fernando: III .

. Rancagua: III .

. Lolol: III .

. Santa Cruz: III.

Región del Maule

Sagrada Familia: III .

. Curicó: II .

. Rauco: II .

. Teno: II.

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