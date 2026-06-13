Temblor en la zona centro: Estas fueron las intensidades en cada localidad según Senapred
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado, los habitantes de la zona central de Chile se alertaron con un temblor de magnitud 4.1 ocurrido a las 18:29 horas, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.
De acuerdo a los datos del organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 29 km al noreste de Vichuquén, en la región del Maule. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 56 km.
Por el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de este sismo.Ir a la siguiente nota
Estas fueron las intensidades del temblor
Sismología catalogó el sismo como "percibido", por lo que Senapred realizó su "reporte de intensidades", según la escala de Mercalli:
Región de O'Higgins
- Pichilemu: III.
- San Fernando: III.
- Rancagua: III.
- Lolol: III.
- Santa Cruz: III.
Región del Maule
- Sagrada Familia: III.
- Curicó: II.
- Rauco: II.
- Teno: II.