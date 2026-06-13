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Temblor se percibe en la zona norte: Conoce la magnitud y epicentro del sismo

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado 13 de junio, se registró un sismo de magnitud 3.8 a las 15:37 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

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¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 82 km al este de Socaire en la región de Antofagasta, con una profundidad de 270 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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