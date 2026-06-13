Temblor se percibe en la zona centro-norte: Conoce la magnitud del sismo
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La mañana de este sábado 13 de junio, se registró un sismo de magnitud 4.7 a las 08:04 en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 17 km al noroeste de Punitaqui en la región de Coquimbo, con una profundidad de 63 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.