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Temblor se percibe en la zona centro-norte: Conoce la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado 13 de junio, se registró un sismo de magnitud 4.7 a las 08:04 en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

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¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 17 km al noroeste de Punitaqui en la región de Coquimbo, con una profundidad de 63 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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