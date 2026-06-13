"Podría generar una inflamación repentina": Experto explica el riesgo detrás de la alerta del Sernac por estufas a gas

13 jun. 2026 - 10:39 hrs.

¿Qué pasó?

La alerta de seguridad emitida por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) por más de 9 mil estufas a gas de la marca Mademsa ha generado preocupación entre los consumidores, justo cuando comienzan las bajas temperaturas y aumenta el uso de sistemas de calefacción en los hogares.

Según explicó Luis Salamanca, especialista en prevención y seguridad, el problema se encuentra en el regulador de algunos modelos, específicamente en una pieza denominada vástago.

"Los reguladores tienen la función de regular la presión que existe en el interior del cilindro y entregar una presión de trabajo constante para la estufa. Por eso, son elementos fundamentales para un funcionamiento seguro", señaló a Meganoticias Siempre Juntos.

¿Cuál es el riesgo?

De acuerdo con el experto, la falla podría manifestarse cuando el usuario manipula el regulador mientras la estufa se encuentra encendida o con presencia de calor.

"En ese escenario el regulador podría fallar y liberar de forma rápida y violenta la presión contenida en el cilindro, enviando una gran cantidad de gas hacia el quemador o el piloto de la estufa, lo que podría generar una inflamación repentina", explicó.

La situación adquiere especial relevancia debido a que ya se han registrado incidentes asociados a esta falla.

"Según los antecedentes conocidos por el Sernac, existen casos en los que esta situación derivó en amagos de incendio e incluso incendios, lo que motivó la investigación y posterior alerta de seguridad", indicó Salamanca.

¿Cuáles son los modelos afectados?

La alerta de seguridad incluye los siguientes modelos de estufas Mademsa:

Estufa 15 kg GLP Bronze HG15G (Serie 9000815222)

Estufa 15 kg GLP Onix HG15B (Serie 9000815213)

Estufa 15 kg Híbrida GLP HH15B (Serie 9000815234)

Estufa 5 kg GLP HG05B (Serie 900081524)

Llamado a revisar los equipos

El experto llamó a los usuarios a revisar la marca y el modelo de sus estufas, especialmente si corresponden a equipos Mademsa compatibles con cilindros de 5 o 15 kilos.

Además, recomendó estar atentos a cualquier señal de mal funcionamiento, presencia de olor a gas o comportamientos anormales del equipo.

"Si una persona detecta una fuga, una llama irregular o cualquier anomalía, debe suspender inmediatamente el uso de la estufa y reportar la situación. La seguridad siempre debe ser la prioridad cuando hablamos de artefactos que funcionan con gas", concluyó.

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