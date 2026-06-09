Sernac fiscaliza venta de huevos: Detecta irregularidades en etiquetado y aclara que concepto "gallinas felices" no es legal

09 jun. 2026 - 11:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) publicó un reporte sobre los diferentes tipos de huevos que se venden en el país y detectó una serie de problemas relacionados con su etiquetado.

El análisis consideró 112 productos disponibles en plataformas de venta online de diferentes supermercados y reveló que algunas categorías utilizadas por las marcas podrían generar confusión entre los consumidores.

Sernac advierte que categorías como "XL", "Premium" y "Súper Color" son solo marketing

Entre los hallazgos, el organismo advirtió que términos como "XL", "Premium" o "Súper Color" no corresponden a clasificaciones establecidas por la normativa chilena, por lo que su uso responde principalmente a estrategias de marketing y no a estándares oficiales.

Según explicó el organismo, al momento de comprar huevos, los consumidores deberían fijarse principalmente en el peso neto del producto y en su aporte proteico, más que en denominaciones comerciales utilizadas por algunas marcas.

El reporte también recordó que la normativa contempla categorías específicas según el peso de cada huevo:

Especial (Súper Extra): Más de 68 gramos — $380 por unidad.

Más de 68 gramos — por unidad. Extra Grande (Extra): Entre 61 y 68 gramos — $386 por unidad.

Entre 61 y 68 gramos — por unidad. Grande (Primera): Entre 54 y 61 gramos — $379 por unidad.

Entre 54 y 61 gramos — por unidad. Mediano (Segunda): Entre 47 y 54 gramos — $358 por unidad.

Entre 47 y 54 gramos — por unidad. Chico (Tercera): Entre 40 y 47 gramos.

Entre 40 y 47 gramos. Muy Chico (Cuarta): Menos de 40 gramos.

Además, el Sernac aclaró que no existen diferencias nutricionales entre los huevos blancos y los de color. Las variaciones de precio suelen estar asociadas a factores como la raza de la gallina, el tamaño del huevo o los costos de producción.

¿Qué pasa con las "gallinas felices"?

Uno de los puntos que más llamó la atención del informe tiene relación con expresiones como "gallinas libres de jaula", "libre pastoreo" o certificaciones como "Certified Humane", las que sí corresponden a estándares asociados al bienestar animal.

Sin embargo, desde el Sernac aclararon que la frase "gallinas felices" corresponde a una declaración de marketing que actualmente no posee una definición legal ni una certificación oficial establecida en Chile.

Por ello, el organismo llamó a los consumidores a revisar la información disponible en los envases y a privilegiar antecedentes verificables al momento de elegir entre distintas marcas de huevos.

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