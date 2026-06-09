Sernac emite alerta de seguridad para dos vehículos por fallas mecánicas y eléctricas: Estos son los modelos afectados

09 jun. 2026 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió dos nuevas alertas de seguridad para distintos modelos de vehículos de la marca Ford comercializados en Chile, debido a fallas de fábrica que podrían comprometer la seguridad de los consumidores en la ruta.

Los llamados a revisión involucran unidades de la camioneta Ford Ranger Raptor, vendidas en el mercado nacional en febrero de 2026, y del furgón comercial Ford Transit, comercializado entre marzo de 2023 y abril de 2024.

¿Qué modelos están afectados?

Según detalló el organismo fiscalizador, los vehículos involucrados corresponden a los siguientes periodos de venta específicos en el país:

Ford Ranger Raptor (Comercializadas en febrero de 2026)

Ford Transit (Comercializados entre marzo de 2023 y abril de 2024)

¿Cuál es el problema detectado?

De acuerdo con los antecedentes técnicos entregados por Ford Motor Company Chile SpA al Sernac, las fallas varían según el modelo del vehículo afectado:

Ford Ranger Raptor: Presenta un posible defecto en el sellado de la unidad de control electrónico (ECU) del limpiaparabrisas, lo que podría provocar que los brazos limpien de forma incorrecta o queden totalmente inoperativos.

Ford Transit: Se detectó un posible defecto en el semieje trasero izquierdo (LH) del vehículo, componente que podría fallar durante la marcha e implicar un riesgo para la estabilidad.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Frente a estas alertas de seguridad, las personas que sean propietarias de alguno de estos modelos deben seguir las siguientes instrucciones iniciales:

Verificar si su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad identificándose con el número de chasis o VIN. Comunicarse a través de los puntos de contacto señalados por la marca y agendar una cita para que se ejecute la campaña técnica en el taller.

Una vez coordinada la cita, la empresas procederán de forma preventiva con las siguientes soluciones técnicas gratuitas para el consumidor: