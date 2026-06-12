Sernac emite alerta de seguridad por cuatro modelos de estufas Mademsa: Piden suspender su uso por alto riesgo

12 jun. 2026 - 18:19 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para cuatro modelos de estufas a gas marca Mademsa, luego de que la empresa Electrolux de Chile S.A. detectara una posible falla que podría generar riesgo de incendio durante su uso.

La alerta involucra a 32.974 unidades distribuidas en Chile entre abril y junio de 2026. De ese total, según informó la compañía, actualmente existen 9.289 productos en manos de consumidores.

La autoridad llamó a las personas que posean alguno de los modelos afectados a dejar de utilizarlos de inmediato y gestionar su devolución a través de los canales habilitados por la empresa.

¿Cuáles son los modelos afectados?

La alerta de seguridad incluye los siguientes modelos de estufas Mademsa:

Estufa 15 kg GLP Bronze HG15G (Serie 9000815222).

HG15G (Serie 9000815222). Estufa 15 kg GLP Onix HG15B (Serie 9000815213).

HG15B (Serie 9000815213). Estufa 15 kg Híbrida GLP HH15B (Serie 9000815234).

GLP HH15B (Serie 9000815234). Estufa 5 kg GLP HG05B (Serie 900081524).

Estos productos fueron comercializados en distintos puntos del país durante los últimos meses.

¿Cuál es la falla detectada?

Según explicó la empresa, la potencial anomalía se encuentra en el regulador de presión de gas, pieza utilizada para conectar la estufa al cilindro de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

La falla afectaría específicamente al mecanismo interno de sujeción del regulador. En algunos casos, uno de sus componentes podría presentar una desalineación que impediría el correcto anclaje entre las piezas, debilitando el sistema de cierre.

Debido a esta condición, al manipular manualmente el mando del regulador podría producirse el desprendimiento repentino del vástago. Si la estufa se encuentra conectada al gas y encendida, la liberación de combustible podría entrar en contacto con la llama piloto, generando un riesgo de deflagración o incendio.

Ya se registraron incidentes en Chile

De acuerdo con los antecedentes entregados por Electrolux al Sernac, hasta la fecha se han reportado tres incidentes asociados a esta falla en territorio nacional.

Dos de los casos derivaron en eventos con fuego, incluyendo uno que terminó en un incendio, mientras que un tercer incidente correspondió al desprendimiento del vástago sin consecuencias posteriores.

Si bien no se han informado personas lesionadas, la empresa y la autoridad decidieron activar la alerta de seguridad de manera preventiva.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Las personas que tengan alguno de los modelos incluidos en la alerta deben seguir las siguientes recomendaciones:

Suspender inmediatamente el uso de la estufa.

inmediatamente el uso de la estufa. Contactarse con Mademsa para iniciar el proceso de devolución .

. Coordinar el retiro del producto desde su domicilio a través del servicio técnico autorizado.

desde su domicilio a través del servicio técnico autorizado. Solicitar el reembolso correspondiente, para lo cual la empresa entregará un "Certificado de Cambio" .

Desde la compañía señalaron que, debido a la alta demanda que podría generar la medida, también se habilitarán puntos físicos de recepción para facilitar la entrega de los productos.

Canales de contacto

Para resolver dudas o iniciar el proceso de devolución, los consumidores pueden comunicarse con Mademsa a través de los siguientes canales:

Call center: 600 600 5353.

Sitio web: resuelve.mademsa.cl.

Correo electrónico: soporte@mademsa.cl.

Asimismo, quienes requieran orientación adicional pueden contactar al Sernac mediante el correo electrónico seguridaddeproductos@sernac.cl.

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