Carabineros y personal municipal rescatan y liberan a un coipo que era perseguido por perros en Melipilla

13 jun. 2026 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este sábado, personal de la 24.ª Comisaría de Carabineros de Melipilla, en conjunto con funcionarios de Seguridad Pública y del Departamento de Emergencia de la Ilustre Municipalidad de Melipilla, acudió hasta la Villa Chacra San Pedro tras recibir una alerta por la presencia de un coipo.

Este animal es un mamífero semiacuático nativo de Chile que habita principalmente en humedales, ríos, esteros y lagunas. Debido a la pérdida de hábitat y a diversas amenazas que enfrenta en entornos urbanos, la especie cuenta con protección legal.

Al llegar al lugar, los equipos constataron que el ejemplar estaba siendo perseguido por varios perros, situación que ponía en riesgo su integridad.

Debido a que esta especie se encuentra protegida por la Ley de Caza N.º 19.473 y el Decreto Supremo N.º 5, se activó el protocolo de intervención para fauna silvestre.

Gracias a la rápida acción de los equipos de emergencia, el coipo fue rescatado de manera segura y posteriormente liberado en su hábitat natural, contribuyendo así a la protección y conservación de la fauna nativa de la zona.

El capitán Fernando Vivar se refirió al procedimiento. "Carabineros hace un llamado a todos los ciudadanos a proteger nuestra flora y fauna chilenas", señaló.