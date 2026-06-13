Copamiento en La Reina deja tres detenidos: Uno de ellos mantenía una orden de expulsión vigente

13 jun. 2026 - 08:41 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche del viernes se realizó un amplio operativo de fiscalización y copamiento en distintos sectores de la comuna de La Reina, instancia que contó con la participación de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y personal municipal.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una estrategia destinada a reforzar la seguridad, aumentar la presencia policial y prevenir la comisión de delitos e incivilidades en puntos considerados estratégicos de la comuna.

Balance del operativo

Desde Carabineros calificaron el resultado del despliegue como positivo. En total, se efectuaron 93 controles de identidad y 65 controles vehiculares, además de diversas fiscalizaciones a locales comerciales.

Como resultado de estas inspecciones, se cursaron 13 infracciones a la Ley de Tránsito y cuatro infracciones a establecimientos que incumplían la Ley de Alcoholes.

Tres personas detenidas

En relación con las detenciones, Carabineros informó la captura de tres personas por distintos motivos.

Uno de los detenidos mantenía una orden de expulsión vigente del territorio nacional, mientras que otro fue aprehendido por encontrarse en situación migratoria irregular. El tercer detenido quedó a disposición de la justicia por infringir la Ley de Alcoholes.

Desde Carabineros, la coronel Verónica Cruzat, de la Prefectura Santiago Andes, destacó los resultados del operativo y aseguró que "seguiremos realizando estas rondas focalizadas en distintas comunas de la prefectura", con el objetivo de fortalecer la seguridad pública, fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente y responder a las inquietudes de los vecinos en materia de delincuencia y comercio irregular.