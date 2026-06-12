Encuentran cuerpo de argentino desaparecido tras incendio y derrumbe de casona en Santiago

12 jun. 2026 - 16:11 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de las labores de remoción de escombros, personal de Bomberos halló en la tarde de este viernes el cuerpo de un argentino de 30 años que estaba desaparecido tras un incendio en una casona en Santiago.

El siniestro ocurrió el pasado martes 9 de junio, en la intersección de Libertad con Agustinas, en pleno Barrio Yungay de la capital.

Tras el derrumbe del recinto de tres pisos, se provocó el bloqueo de las viviendas aledañas, lo que generó un exhaustivo trabajo por parte de personal de emergencias.

Los peritajes y la presencia de la madre de la víctima

Según los últimos antecedentes, personal de Labocar está en terreno para concretar las diligencias. En tanto, en las últimas horas se hizo presente la madre del ciudadano argentino, quien pretende culminar el trámite para repatriar el cuerpo de su hijo.

Imagen del operativo en terreno / Meganoticias

Las palabras de la madre del fallecido

Paula Torres, madre del fallecido, se refirió al dramático hecho y señaló que "necesito que se agilice la entrega del cuerpo de mi hijo, porque estuvo bajo los escombros del martes hasta hoy. Yo ayer llegué porque nadie hacía nada".

"Yo les pedí a los chicos que me ayudaron acá y a las dos horas estaba el fiscal y tenía la planificación y todo", sostuvo.

La mujer indicó que "lo que necesito es a mi hijo. Porque ya demasiado tiempo pasó, casi una semana. Cuántos días estuvo el cuerpo ahí y ahora tengo que esperar hasta cinco días para poder llevarme a mi hijo. Yo necesito que esto se acelere".

"Tengo otro nene que le tengo que dar una explicación de lo que le pasó a su único hermano. Él amaba a su hermano", añadió la madre de la víctima.

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