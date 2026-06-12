Carabinero es trasladado en helicóptero tras sufrir grave choque frontal en Cerrillos

12 jun. 2026 - 19:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito se registró durante la tarde de este viernes en la comuna de Cerrillos, el cual dejó a un funcionario de Carabineros con lesiones de consideración después de ser colisionado de frente por un vehículo particular. Debido a la gravedad de su estado, se debió desplegar un rápido operativo aéreo para su traslado.

Lo que se sabe del hecho

El hecho ocurrió cerca de las 18:00 horas, cuando Carabineros motoristas de la Prefectura Rinconada se encontraban realizando patrullajes preventivos en el sector.

Mientras los uniformados se desplazaban por la calle Lo Errázuriz, un automóvil particular impactó de manera frontal a una de las motocicletas institucionales, derribando al funcionario de forma violenta.

Estado de salud del carabinero

Producto del fuerte impacto, el uniformado resultó con múltiples lesiones. Según los primeros informes médicos, el afectado mantendría varias fracturas en distintas partes del cuerpo.

Ante la urgencia de la situación y la necesidad de una atención médica especializada inmediata, se activaron los protocolos de emergencia de la institución:

Evacuación aeromédica : un helicóptero institucional de Carabineros debió aterrizar en las cercanías del lugar del accidente para realizar la evacuación de urgencia.

: un helicóptero institucional de Carabineros debió aterrizar en las cercanías del lugar del accidente para realizar la evacuación de urgencia. Centro asistencial : el policía fue trasladado rápidamente por vía aérea hasta el Hospital de Carabineros (Hoscar), ubicado en la comuna de Ñuñoa.

: el policía fue trasladado rápidamente por vía aérea hasta el Hospital de Carabineros (Hoscar), ubicado en la comuna de Ñuñoa. Diagnóstico actual: de acuerdo con los datos preliminares entregados por la institución, el funcionario se encuentra en estado grave, pero afortunadamente se mantiene consciente y bajo el cuidado del equipo médico del recinto hospitalario.

Conductor bajo la lupa

Respecto al conductor del vehículo particular que protagonizó la colisión, las autoridades señalaron que, de forma preliminar, se encontraría bajo los efectos del alcohol.

"La dinámica del accidente está siendo investigada por la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros", señalaron desde la institución.

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