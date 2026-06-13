Prisión preventiva para imputado por femicidio frustrado y atropello a carabinero en Valparaíso

13 jun. 2026 - 14:07 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedó un sujeto acusado de los delitos de femicidio frustrado y homicidio frustrado de un carabinero en servicio en la comuna de Valparaíso.

Los hechos ocurrieron luego de que el individuo agrediera a su expareja utilizando un arma cortopunzante. Tras el ataque, huyó del lugar a bordo de un vehículo, y se inició un operativo policial para lograr su captura.

Gracias al monitoreo mediante un sistema GPS del automóvil en que se desplazaba el imputado, Carabineros pudo seguir sus movimientos y coordinar un procedimiento para interceptarlo.

Sin embargo, durante su intento de evasión, el sujeto atropelló a un uniformado de la Tenencia Carreteras Valparaíso que se encontraba en la Ruta 68 aguardando el paso del vehículo con el propósito de concretar su detención.

Finalmente, el individuo fue reducido y detenido por personal policial, y quedó a disposición del Ministerio Público.

El funcionario lesionado fue trasladado hasta el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, donde permanece internado fuera de riesgo vital, con una lesión grave y a la espera de ser trasladado al Hospital de Carabineros en la Región Metropolitana.

Durante la audiencia de control de detención y formalización, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado y fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.