Robaron pensión de adulta mayor y ahorros de un niño: Seis Carabineros fueron formalizados por asociación criminal

13 jun. 2026 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

Seis carabineros, entre ellos un teniente, fueron formalizados por una serie de delitos que incluyen asociación criminal, robos con intimidación, falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación, detenciones ilegales y tráfico de drogas.

Sin embargo, uno de los antecedentes que más impactaron durante la audiencia fue la situación de las víctimas más vulnerables.

De acuerdo con la indagatoria, los imputados simulaban procedimientos policiales para ingresar a domicilios y locales comerciales bajo el argumento de investigar la venta de cigarrillos de contrabando. Una vez en el lugar, realizaban allanamientos sin autorización judicial, intimidaban a las víctimas y posteriormente falsificaban los partes policiales para justificar sus acciones.

"Hay personas mayores de edad, menores de edad. En las incautaciones que hicieron irregularmente estaba la pensión de una persona mayor de más de 80 años y los ahorros de un niño de seis años", señaló el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, en conversación con Meganoticias Siempre Juntos, quien calificó los hechos como delitos de "una baja moralidad impresionante".

Falsos allanamientos

La Fiscalía sostiene que los funcionarios permanecían durante horas al interior de las viviendas buscando dinero u otros bienes que pudieran sustraer. Posteriormente, elaboraban documentación falsa para intentar dar apariencia de legalidad a los procedimientos.

La investigación se desarrolló de manera reservada y surgió a partir de antecedentes detectados por el propio Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, que trabajó junto a la Fiscalía para reunir las pruebas que permitieron imputar al grupo.

Según el Ministerio Público, la organización mantenía una estructura jerárquica similar a la institucional, en la que un teniente ejercía el liderazgo, distribuía funciones y coordinaba tanto los operativos irregulares como la falsificación de los informes policiales que eran remitidos a la Fiscalía y los tribunales.

La formalización se extendió por cerca de siete horas y la Fiscalía imputó al grupo una decena de hechos delictivos ocurridos desde septiembre del año pasado, y solicitó las medidas cautelares correspondientes mientras continúa la investigación.