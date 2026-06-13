¿Lloverá el Día del Padre? Meteoróloga de Megatiempo afirma que sistema frontal "podría alcanzar la Región Metropolitana"

13 jun. 2026 - 09:04 hrs.

¿Qué pasó?

Tras las lluvias registradas durante esta semana en la zona central, los meteorólogos mantienen la atención puesta en un nuevo sistema frontal que podría alcanzar la Región Metropolitana durante el próximo fin de semana, el que coincide con el Día del Padre.

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, señaló que los modelos meteorológicos muestran señales de precipitaciones.

"Hay algo que se ve para ese fin de semana. Una probable precipitación, un sistema frontal que podría alcanzar la Región Metropolitana. Claramente faltan muchos días, hay que analizarlo y seguirlo para ver si esto aumenta, disminuye o finalmente alcanza a llegar a Santiago", explicó.

Según indicó Aguilera, aún existe incertidumbre respecto a la trayectoria y la intensidad que podría tener el sistema frontal, por lo que los pronósticos podrían variar durante los próximos días.

De concretarse este escenario, las precipitaciones podrían registrarse entre el sábado y el domingo, justo cuando miles de familias celebrarán el Día del Padre. Sin embargo, por ahora se trata de una probabilidad que deberá ser monitoreada conforme se acerque el fin de semana.

Así, quienes tengan planeado celebrar el Día del Padre al aire libre deberán mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas para saber si el tradicional asado será bajo techo o en el patio.

Por ahora, el panorama apunta a jornadas frías, con abundante nubosidad y la posibilidad de precipitaciones aisladas en la capital, aunque el comportamiento definitivo del sistema frontal se conocerá con mayor certeza durante los próximos días.

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