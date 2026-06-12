Día del padre en Chile: Cuánto falta para celebrar al rey de la casa

12 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Junio es uno de los meses más importantes para las familias chilenas, ya que trae consigo una nueva jornada dedicada a reconocer el rol de los padres.

Además de los tradicionales regalos y reuniones familiares, la fecha suele impulsar una serie de actividades y promociones en el comercio.

¿Cuándo es el Día del Padre en Chile este 2026?

La fecha oficial del Día del Padre en Chile corresponde al 19 de junio de cada año, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1.110 de 1976.

Sin embargo, la celebración que comúnmente realizan las familias y el comercio se traslada al tercer domingo de junio, con el objetivo de facilitar los encuentros familiares.

Por lo tanto, este 2026 el Día del Padre se celebrará el domingo 21 de junio.

¿Cuánto falta para el Día del Padre?

La celebración del Día del Padre está cada vez más cerca y se llevará a cabo dentro de poco más de una semana, es decir, el próximo fin de semana.

La fecha es una de las más importantes para el comercio durante el primer semestre, ya que miles de personas aprovechan la ocasión para comprar regalos, organizar almuerzos familiares o compartir distintas actividades junto a los padres.

¿Por qué se celebra el Día del Padre?

El origen de esta conmemoración se remonta a Estados Unidos. La iniciativa surgió en 1909 gracias a Sonora Smart Dodd, quien quiso rendir homenaje a su padre, William Jackson Smart, un veterano de la Guerra Civil estadounidense.

Tras la muerte de su esposa durante el nacimiento de su sexto hijo, Smart asumió solo la crianza de toda su familia, convirtiéndose en un ejemplo para su hija.

La propuesta ganó popularidad en distintas ciudades estadounidenses y, años más tarde, fue reconocida oficialmente por las autoridades del país.

Actualmente, el Día del Padre se celebra en gran parte del mundo occidental y es una de las fechas familiares más importantes del año.

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