Día del Padre: ¿Cuándo se celebra?

06 jun. 2026 - 19:00 hrs.

Con el fin de honrar a los hombres que tengan hijos, sean estos biológicos o adoptivos, es que se ha instalado por muchos años la celebración del Día del Padre en Chile.

De forma especial, en nuestro país el Día del Padre tiene dos fechas en que se conmemora, una oficial y otra comercial, que por lo general se hace coincidir con un día domingo.

En esta instancia, las personas aprovechan para compartir con sus seres queridos, pero también de entregarles un presente por su labor como padres.

¿Cuándo se celebra el Día del Padre?

La fecha oficial en que se celebra el Día del Padre en Chile es el 19 de junio, esto según lo estipulado en el Decreto 1.110 de 1976, por el "alto valor que la familia representa para el pueblo de Chile".

Sin embargo, la fecha comercial en que se conmemora este día es el tercer domingo del mes de junio, por lo que este 2026, el Día del Padre será el domingo 21 de junio.

Cabe tener en consideración que, pese a ser una fecha especial en que se trata de una celebración, este día no es considerado como un feriado oficial, pese a que algunos rubros pueden concederlo como tal a sus trabajadores que cumplan en el rol de padre.

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