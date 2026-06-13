Carolina Tohá cuestiona Acusación Constitucional contra Nicolás Grau y acusa uso político del mecanismo

13 jun. 2026 - 19:50 hrs.

¿Qué pasó?

La exministra Carolina Tohá (PPD) expresó sus reparos a la Acusación Constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau (FA), señalando que este tipo de mecanismos se han desviado de su propósito original y hoy forman parte de la disputa política.

Carolina Tohá cuestiona acusación contra Grau

Antes de participar en el conversatorio "¿Por qué perdimos?", organizado por la Fundación Socialdemócrata y la Fundación Por la Democracia, la exsecretaria de Estado sostuvo que las acusaciones constitucionales han perdido el sentido que les entrega la Carta Fundamental.

"Hace tiempo que las acusaciones constitucionales se ocupan como una herramienta de la contienda política muy apartada de lo que define la Constitución", afirmó.

Tohá cuestionó además que la acción contra Grau esté basada en estimaciones económicas elaboradas por el Ministerio de Hacienda, argumentando que se trata de proyecciones cuyo resultado aún es incierto.

"En esta acusación contra el exministro Grau ha ido incluso más allá, porque la acusación se centra en proyecciones que hizo el ministerio, o sea, en datos que anticipan lo que va a pasar. Todavía no se sabe si va a pasar o no, y lo están acusando", señaló.

La exministra recordó que este tipo de ejercicios son habituales dentro de la gestión económica del Estado y que, por su naturaleza, no siempre coinciden con lo que finalmente ocurre. "Los ministerios de Hacienda hacen permanentemente proyecciones y no siempre se cumplen, porque las metodologías económicas para anticipar la realidad van mejorando, pero perfectas no son", afirmó.

"Una política que se dedica a pelear entre sí"

En sus declaraciones, Tohá también vinculó el caso con una práctica que, según dijo, se ha repetido en la política chilena durante los últimos años. Como ejemplo, mencionó la Acusación Constitucional presentada en su momento contra Yasna Provoste (DC).

"Yo me atrevería a mirar esta acusación como parte de una espiral que lleva mucho tiempo", sostuvo, agregando que "hoy día yo creo que no hay nadie que pueda defender que esa acusación fue bien fundada. A ella la acusaron por problemas contables de consolidación en una Seremi".

Finalmente, la exautoridad planteó que este tipo de controversias contribuyen a aumentar la confrontación política y alejan la atención de las demandas más urgentes de la ciudadanía.

"Lo que se está haciendo con esta acusación es ahondar un problema que tenemos hace mucho rato, que es una política que se dedica a pelear entre sí, en lugar de pelear por resolver los problemas que el país tiene y buscar soluciones que sean efectivas, que lleguen a las vidas de las personas en tiempos breves", indicó.

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