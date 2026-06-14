Preocupación por cruz a punto de caer en histórica iglesia de Viña del Mar tras sismo

14 jun. 2026 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

La cruz de la iglesia Los Carmelitas, ubicada en Avenida Libertad, en pleno centro de Viña del Mar, mantiene preocupados a feligreses y transeúntes tras presentar una pronunciada inclinación luego del sismo de magnitud 6.0 del pasado 31 de mayo, cuyo epicentro se registró en Quintero.

La estructura, fabricada en fibra de vidrio, pesa más de 20 kilos y se encuentra a una altura cercana a los 40 metros, lo que ha dificultado las labores para devolverla a su posición original. El Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar intentó acceder con una escalera telescópica, pero no logró alcanzar la parte más alta de la estructura.

Ante esta situación, la orden religiosa a cargo del templo evalúa diversas alternativas para corregir la posición de la cruz, entre ellas el uso de una grúa de gran altura e incluso un helicóptero, mecanismo que habría sido utilizado anteriormente durante trabajos de restauración.

Cecilia Esther, presidenta de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, llamó a la tranquilidad y aseguró que el problema se encuentra en proceso de solución. “Si se ve la cruz inclinada, la ciudadanía se asusta, se preocupa, pero ha sido claro también el párroco al decir que esto está en vías de solución”, señaló.

La especialista indicó además que la inclinación podría estar relacionada no solo con el sismo, sino también con el constante movimiento de aves sobre la estructura. “Las gaviotas se posan, esto es de fibra de vidrio, y el movimiento de las gaviotas también ha hecho que de alguna manera esto se vaya debilitando y con el sismo se inclinó”, explicó.

La Iglesia de los Carmelitas forma parte del casco histórico de Viña del Mar y este año cumple 100 años de existencia. Además, destaca por su arquitectura neogótica y por contar con una de las agujas más altas de este estilo en el país, convirtiéndose en un referente urbano y religioso para la comuna.