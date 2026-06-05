Histórico colegio de Viña del Mar enfrenta incierto futuro: Solo tiene recursos para funcionar hasta agosto

05 jun. 2026 - 17:06 hrs.

¿Qué pasó?

El futuro del Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar, región de Valparaíso, atraviesa uno de sus momentos más complejos. El tradicional establecimiento educacional, con más de 90 años de historia en la ciudad, enfrenta una delicada situación financiera que mantiene en incertidumbre a estudiantes, apoderados y trabajadores.

Actualmente, los recursos disponibles solo alcanzarían para asegurar el funcionamiento del recinto hasta agosto de este año, mientras persisten las dudas sobre su continuidad para 2027 y la pérdida de su reconocimiento oficial.

Sin acuerdo tras reunión con autoridades

La preocupación de la comunidad educativa se trasladó este viernes hasta las dependencias de la Seremi de Educación de Valparaíso, donde apoderados, funcionarios y estudiantes realizaron una movilización para exigir respuestas sobre el futuro del establecimiento.

Sin embargo, tras una reunión sostenida con las autoridades educacionales, no se logró un acuerdo que permitiera garantizar la continuidad del colegio.

La presidenta del sindicato y profesora de Lenguaje del establecimiento, Catalina Velásquez, valoró que la comunidad fuera recibida por las autoridades, aunque lamentó que no existieran soluciones concretas, según consignó BioBioChile.

"No nos queda tiempo. El reconocimiento oficial del colegio ya se quitó. El María Auxiliadora no va a existir para el próximo año, y el cierre se va a decretar pronto (...) el colegio ya no tiene retorno", sinceró.

Recursos solo estarían asegurados hasta agosto

Según los antecedentes entregados durante las reuniones, los recursos disponibles permitirían cubrir el funcionamiento del colegio únicamente hasta agosto de este año.

"Por eso es que hoy día quisimos llegar hasta Seremi para ver si es que se podía inyectar dinero, porque una vez que los papás conozcan y sepan que no hay continuidad para el próximo año, van a empezar a llevarse a sus hijos", sostuvo Velásquez.

Asimismo, explicó que los problemas vienen de "la administración anterior, a la que yo responsabilizo completamente. Vendió el colegio a una inmobiliaria y es la pregunta que todos nos hacemos: '¿Dónde está la plata?, ¿dónde está el dinero de una venta tremenda?'".

La incertidumbre sobre 2027

El complejo escenario ocurre mientras el establecimiento se encuentra bajo la administración de un administrador provisional designado por la Superintendencia de Educación.

Además, el colegio enfrenta un proceso relacionado con la pérdida de su reconocimiento oficial para 2027, situación que mantiene en alerta a toda la comunidad escolar.

"Tenemos aproximadamente unos 14 días antes de que se diga, antes de que salgamos de vacaciones, y no tenemos estabilidad más allá de agosto, según lo que nos dijo nuestro administrador provisional", cerró la dirigenta.

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