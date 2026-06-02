Alejandra Mizala es la nueva rectora de la Universidad de Chile: Economista liderará hasta el 2030

02 jun. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

La académica Alejandra Mizala Salces fue elegida este martes como nueva rectora de la Universidad de Chile para el período 2026-2030, tras imponerse en segunda vuelta con el 60,93% de los votos.

La profesora sucederá en el cargo a Rosa Devés, quien en 2022 hizo historia al convertirse en la primera mujer en asumir la rectoría de la principal casa de estudios del país.

En el balotaje, Mizala superó al profesor Francisco Martínez, quien obtuvo el 39,07% de las preferencias. La elección registró una participación del 64,96% del padrón electoral, equivalente a 2.740 votantes.

Según los resultados oficiales, la académica obtuvo 1.353,375 votos ponderados, mientras que Martínez alcanzó 877,875.

El primer mensaje de Alejandra Mizala tras su triunfo

Tras confirmarse su victoria, la nueva rectora agradeció el respaldo recibido por parte de la comunidad universitaria y aseguró que asume el desafío con responsabilidad.

"Recibo este amplio respaldo con humildad y responsabilidad, porque lo entiendo como un mandato colectivo para fortalecer a la Universidad de Chile y proyectarla hacia el futuro", afirmó.

Mizala destacó además el rol histórico que ha tenido la institución en el desarrollo del país.

"La vocación de la Universidad de Chile no ha sido sólo comprender su tiempo, sino que también transformarlo, ampliando derechos, abriendo oportunidades y contribuyendo a construir un país más justo, más democrático y más humano", señaló.

Asimismo, planteó que durante su gestión buscará fortalecer la excelencia académica, la inclusión y la sostenibilidad institucional.

"Queremos una universidad de excelencia, pero también una universidad más articulada, justa y sostenible, comprometida con la equidad, la inclusión, la igualdad de género y con mejorar las condiciones de trabajo, estudio y convivencia de nuestra comunidad universitaria", sostuvo.

El reconocimiento de Rosa Devés

La actual rectora, Rosa Devés, valoró el desarrollo del proceso electoral y agradeció la participación de todos los candidatos.

"Es destacable su disposición a asumir una responsabilidad tan exigente y por contribuir con sus ideas y trayectorias al debate sobre el futuro de la Universidad de Chile. Este proceso expresa la solidez institucional de nuestra institución y la confianza que depositamos en sus mecanismos de participación y de gobierno", afirmó.

Además, dedicó palabras especiales a la profesora Mizala, destacando su trayectoria académica y compromiso con el servicio público.

Devés resaltó "su carácter noble y justo, la solidez de su trayectoria académica y una permanente disposición al servicio público, ejercida siempre con rigor, generosidad y sentido institucional".

Con su triunfo, Alejandra Mizala se convertirá en la segunda mujer en la historia en encabezar la Universidad de Chile y tendrá la misión de liderar la institución durante los próximos cuatro años.