Detectores de metales en colegios: Superintendencia emite dictamen que actualiza criterios sobre el uso de medidas de seguridad

05 jun. 2026 - 13:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Superintendencia de Educación emitió el Dictamen N°78, que actualiza los criterios sobre el uso de medidas de seguridad en establecimientos educacionales, especialmente en lo referido a la utilización de tecnologías para la detección de armas y elementos peligrosos.

Este nuevo pronunciamiento sustituye el Dictamen N°65 de 2022, incorporando los cambios establecidos por la Ley N°21.809, que comienza a regir desde 1 de julio de este año.

El nuevo dictamen entrega un marco actualizado en un contexto en que la seguridad escolar ha cobrado mayor relevancia, estableciendo condiciones claras para la implementación de medidas que resguarden a las comunidades educativas, en coherencia con la normativa vigente.

Tecnologías de seguridad podrán ser incorporadas por los establecimientos

Entre los principales aspectos, se establece que los establecimientos educacionales podrán incorporar tecnologías de seguridad, como pórticos, detectores de metales u otros dispositivos similares.

Asimismo, la implementación de estos mecanismos requiere el cumplimiento de una serie de condiciones, entre ellas el acuerdo de la comunidad educativa, la elaboración de un protocolo interno y la obtención de informes y aprobaciones por parte de las autoridades competentes.

En este contexto, la Superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola, señala que “este dictamen entrega mayor claridad para que las escuelas adopten medidas de seguridad adecuadas, resguardando no solo los derechos de estudiantes, sino también los de docentes y de toda la comunidad educativa. Nuestro rol será, principalmente, acompañar y orientar en la correcta aplicación de estas medidas”.

Revisión de mochilas sigue pendiente de habilitación legal

En relación con la revisión de mochilas u otras pertenencias personales, el dictamen indica que se trata de una materia que requiere una habilitación legal expresa, la cual actualmente se encuentra a la espera de su promulgación por parte del Presidente de la República y posterior publicación en el Diario Oficial.

Además, se destaca que el fortalecimiento de la seguridad escolar no depende únicamente de herramientas tecnológicas. La Ley N°21.809 promueve el desarrollo de estrategias preventivas y formativas, como los planes de gestión de la convivencia educativa, orientados a fomentar el respeto, el buen trato y la resolución pacífica de conflictos.

A través de este dictamen, la Superintendencia releva su rol orientador, entregando lineamientos claros que buscan apoyar a las comunidades educativas en la toma de decisiones, promoviendo un equilibrio entre seguridad, bienestar y un ambiente adecuado para el aprendizaje y el desarrollo integral en las escuelas.