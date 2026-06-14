Bono Logro Escolar: Estos son los montos que pueden recibir

14 jun. 2026 - 12:00 hrs.

El Bono Logro Escolar es un beneficio monetario que pueden recibir las y los estudiantes con mejores calificaciones de su generación durante su etapa escolar.

Pese a ser un beneficio automático, es decir, que no se necesita postular para recibirlo, los alumnos deben cumplir algunos requisitos para recibir el monto.

Además de tener buenas notas, otra condición es pertenecer a familias del 30% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH).

Estos son los montos que pueden recibir por el Bono Logro Escolar

Este año, el monto del beneficio para escolares aumenta a $85.057 para estudiantes que estén dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Mientras que los alumnos que estén dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción recibirán $51.036.

Podrán recibir el bono aquellos estudiantes que estén cursando entre 5.º básico y 4.º medio y que sean menores de 24 años.

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