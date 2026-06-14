Incendio de grandes proporciones en acopio de neumáticos en Cerrillos: Existe riesgo de propagación a viviendas

14 jun. 2026 - 08:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio de grandes proporciones afecta desde las 05:30 horas de este domingo a un recinto ubicado en calle Piloto Acevedo con Transversal, en la comuna de Cerrillos. El siniestro consume una gran cantidad de neumáticos acumulados en el lugar, generando una extensa columna de humo negro visible desde distintos sectores de Santiago.

Debido a la magnitud de la emergencia y al riesgo de propagación hacia viviendas cercanas, vecinos del sector debieron ser evacuados mientras personal de Bomberos continúa trabajando para controlar las llamas.

La cercanía entre las casas y el recinto afectado ha aumentado la preocupación de los residentes, quienes observan con incertidumbre el avance del fuego.

En medio de la emergencia, los vecinos expresaron su indignación y aseguraron que habían realizado múltiples denuncias durante los últimos años por las condiciones en que operaba el lugar.

Según relataron, el recinto era presentado como una empresa de reciclaje. Sin embargo, afirmaron que en la práctica funcionaba principalmente como un acopio de neumáticos, donde diariamente ingresaban camiones cargados con ese material.

“Muchas, muchas denuncias se hicieron. Estuvimos acá muchas veces, vinieron varios canales y no se hizo nada. Esto se veía venir, se les dijo. ¿Por qué no clausuraron?", reclamó una de las vecinas afectadas.

La residente también cuestionó las explicaciones que recibieron en fiscalizaciones anteriores. “Nos mostraron documentos y nos dijeron que todo estaba en regla, que se trataba de una empresa de reciclaje”, afirmó.

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Mientras continúan las labores de emergencia para evitar que las llamas alcancen inmuebles cercanos, los vecinos exigen una investigación que permita determinar las condiciones en que operaba el recinto y establecer eventuales responsabilidades por una situación que, según aseguran, fue advertida durante años.