"Querido guerrero naranja": Incendio en campamento de Antofagasta terminó con la vida de pequeño niño futbolista de Cobreloa

13 jun. 2026 - 13:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio en un campamento de Antofagasta terminó con la vida de un pequeño niño futbolista perteneciente a los registros de Cobreloa.

El siniestro afectó al Campamento Mujeres Unidas y destruyó al menos nueve viviendas.

Según detalles dados desde la zona, los damnificados corresponden a 30 adultos y 19 niños.

¿Qué dijo Cobreloa?

“Con profundo dolor nos hemos enterado del fallecimiento... pequeño de 9 años que pertenecía a la escuela de fútbol oficial de Cobreloa en Antofagasta”, señaló el texto del club minero.

Se añadió que “con mucho respeto, y consternados por la noticia, enviamos nuestro más sincero pésame a su familia y amigos por su irreparable pérdida... Tu huella dentro de la familia cobreloína será imborrable”.

Para finalizar, se expuso que “muchas gracias por pertenecer a ella, y por entregar tantos momentos de felicidad a tus compañeros. Hasta siempre, querido guerrero naranja”.