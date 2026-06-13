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"Querido guerrero naranja": Incendio en campamento de Antofagasta terminó con la vida de pequeño niño futbolista de Cobreloa

¿Qué pasó?

Un incendio en un campamento de Antofagasta terminó con la vida de un pequeño niño futbolista perteneciente a los registros de Cobreloa.

El siniestro afectó al Campamento Mujeres Unidas y destruyó al menos nueve viviendas.

Según detalles dados desde la zona, los damnificados corresponden a 30 adultos y 19 niños.

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¿Qué dijo Cobreloa?

“Con profundo dolor nos hemos enterado del fallecimiento... pequeño de 9 años que pertenecía a la escuela de fútbol oficial de Cobreloa en Antofagasta”, señaló el texto del club minero.

Se añadió que “con mucho respeto, y consternados por la noticia, enviamos nuestro más sincero pésame a su familia y amigos por su irreparable pérdida... Tu huella dentro de la familia cobreloína será imborrable”.

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Para finalizar, se expuso que “muchas gracias por pertenecer a ella, y por entregar tantos momentos de felicidad a tus compañeros. Hasta siempre, querido guerrero naranja”.

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