Debuta Alemania y Holanda: Los partidos del domingo 14 de junio del Mundial 2026 con horarios en Chile y datos clave

14 jun. 2026 - 07:05 hrs.

El domingo 14 de junio es el día con más partidos de la primera semana del Mundial 2026. Cinco encuentros distribuidos desde la madrugada hasta la noche, con el debut de Alemania y Países Bajos como atractivos principales. Aquí los horarios en Chile, las sedes y los datos clave.

Australia vs. Turquía — Grupo D

00:00 horas de Chile (madrugada del domingo al lunes) — BC Place, Vancouver

Transmite: DSports y Paramount+

El primer partido del domingo se juega a medianoche en Chile. Turquía regresa a un Mundial después de 24 años, desde su histórica tercera plaza en Corea-Japón 2002, con Arda Güler del Real Madrid como gran figura. Australia llega con la generación más joven y diversa de su historia, con Nestory Irankunda —nacido en un campo de refugiados en Tanzania— como su carta más explosiva. Quien quiera verlo tendrá que trasnochar.

Alemania vs. Curazao — Grupo E

13:00 horas de Chile — NRG Stadium, Houston

Transmite: DSports y Paramount+

El debut de Alemania llega al mediodía en Chile. La Mannschaft, con Florian Wirtz y Jamal Musiala como dupla creativa, abre su camino ante Curazao, la selección más pequeña del torneo. Es el debut más esperado de la jornada para los aficionados europeos. Alemania llega obligada a superar la fase de grupos tras las eliminaciones en primera ronda de 2018 y 2022. Houston, la ciudad con mayor comunidad latina de EE.UU., acogerá el debut germano en un ambiente completamente atípico para sus jugadores.

Países Bajos (Holanda) vs. Japón — Grupo F

16:00 horas de Chile — AT&T Stadium, Arlington, Dallas

Transmite: DSports y Paramount+

Dos de los equipos más vistosos del torneo se cruzan en la tarde del domingo. Países Bajos, con Virgil van Dijk como capitán y una generación renovada que combina experiencia y velocidad, enfrenta a un Japón que en Qatar 2022 llegó a octavos y eliminó a Alemania y España en la fase de grupos. El AT&T Stadium —el más grande del torneo— recibe este duelo que puede ser una de las sorpresas del Grupo F, completado por Suecia y Túnez.

Costa de Marfil vs. Ecuador — Grupo E

19:00 horas de Chile — Lincoln Financial Field, Filadelfia

Transmite: DSports y Paramount+

Un duelo que tiene doble lectura: es el debut de Ecuador, con Kendry Páez y Moisés Caicedo como referentes, y también el de Costa de Marfil, que llega con el joven Yan Diomandé del Leipzig como figura. La Tri ecuatoriana busca demostrar que puede competir con las potencias europeas y africanas en un grupo que también incluye a Alemania. Costa de Marfil, por su parte, quiere mostrar que la nueva generación está lista para brillar en un Mundial.

Suecia vs. Túnez — Grupo F

22:00 horas de Chile — Estadio BBVA, Guadalupe, Monterrey

Transmite: DSports y Paramount+

El cierre del domingo se juega en Monterrey, con la vista al Cerro de la Silla desde las gradas. Suecia, que llegó a semifinales en Rusia 2018, es el favorito del Grupo F junto a Países Bajos. Túnez llega con la experiencia de haber estado en los últimos cuatro Mundiales, pero sin haber superado nunca la fase de grupos. Un partido de resultado más previsible, pero con contexto interesante para el desarrollo del Grupo F.

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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