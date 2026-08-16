Gael Yeomans gana las elecciones internas del Frente Amplio: Fue felicitada por el exPresidente Gabriel Boric

16 ag. 2026 - 21:55 hrs.

¿Qué pasó?

La lista de la diputada Gael Yeomans se impuso este domingo en las elecciones internas del Frente Amplio (FA), por lo que la parlamentaria pasará a liderar la colectividad que hasta ahora es conducida por Constanza Martínez, su rival en estos comicios.

Yeomans gana las elecciones del Frente Amplio

En las elecciones para la Directiva Nacional, la lista "Unidad para Avanzar: Defendamos Chile con Firmeza" de la diputada del 13° Distrito de la Región Metropolitana, ganó con 5.667 votos, lo que representa un respaldo del 54,71%.

Por su parte, la lista "Frente Amplio para Chile" de Constanza Martínez alcanzó solamente los 4.353 votos, correspondientes al 42,03% de los sufragios.

Si el Tribunal Supremo del FA ratifica estos resultados, Gael Yeomans se convertirá en la presidenta del partido durante los próximos dos años, mientras que Martínez pasará a ser la nueva secretaria general.

Pese a esto, un dato que sorprendió fue la baja participación que registraron estas elecciones internas.

De los más de 55 mil militantes del partido, solo se registraron 10.358 votos válidos, lo que representa el 18,45% del padrón habilitado. A esto se sumaron 291 votos blancos, equivalentes al 2,81%, y 47 nulos, correspondientes al 0,45%.

Boric felicita a Yeomans por su triunfo

Tras conocerse los resultados, Constanza Martínez concedió su derrota y el exPresidente Gabriel Boric felicitó a quien será la próxima presidenta de su partido.

"Felicito a la diputada Gael Yeomans que ha sido electa Presidenta del Frente Amplio. Hablé con ella recién y sabe que contará conmigo durante estos tiempos intensos en esta tremenda responsabilidad. Un abrazo grande compañera!", escribió el exmandatario en su cuenta de X (Twitter).

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