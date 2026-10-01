Ofrecen Sueldos pueden llegar hasta US$80 mil anuales: Fonoaudiólogos chilenos pueden trabajar en Estados Unidos

01 oct. 2026 - 16:32 hrs.

Una oportunidad laboral para fonoaudiólogos titulados en Chile busca abrirles las puertas del sistema educativo de California, Estados Unidos, donde pueden acceder a sueldos brutos de entre US$75.000 y US$80.000 (más de 70 millones de pesos) anuales durante sus primeros dos años de trabajo.

La convocatoria es impulsada por BMR Health Services, empresa que desde 2017 ha acompañado a más de 100 profesionales chilenos en su incorporación laboral en Estados Unidos, principalmente en establecimientos educacionales de California, en ciudades y áreas como Los Ángeles, San Francisco y Sacramento.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

La convocatoria está dirigida a profesionales que cuenten con el título y la licenciatura en Fonoaudiología obtenidos en Chile. Para iniciar la postulación, no es necesario tener una licencia estadounidense ni haber convalidado previamente el título.

Tampoco es excluyente contar con experiencia laboral previa, aunque este antecedente puede ser considerado durante el proceso de selección.

En Estados Unidos, estos profesionales se desempeñan como Speech-Language Pathologists (SLP), cumpliendo funciones relacionadas con el desarrollo del habla, el lenguaje y la comunicación de niños y jóvenes, en coordinación con profesores, familias y otros especialistas.

¿Qué trámites deben realizar para trabajar en California?

Quienes sean seleccionados deberán completar un proceso de habilitación profesional y migratoria que contempla la tramitación de la visa H-1B1, la convalidación del título y la obtención de las licencias y credenciales necesarias para ejercer.

En este procedimiento, BMR Health Services ofrece orientación sobre los trámites administrativos y migratorios, además de gestionar la traducción certificada de la documentación académica y profesional, sin costo para los postulantes.

Respecto del inglés, no es necesario acreditar un determinado nivel para iniciar la postulación. Los candidatos deben realizar una evaluación inicial y, según sus resultados, pueden acceder a una etapa de preparación antes de incorporarse a un puesto de trabajo.

¿Cuánto pueden ganar los fonoaudiólogos chilenos en Estados Unidos?

Según los antecedentes incluidos en la convocatoria, los salarios brutos ofrecidos durante los primeros dos años se sitúan entre US$75.000 y US$80.000 anuales, dependiendo de las condiciones de contratación y del perfil del profesional.

En Chile, en tanto, las cifras de Mi Futuro, plataforma del Ministerio de Educación, indican que el ingreso bruto mensual promedio de un fonoaudiólogo alcanza los $844.334 durante el primer año después de titularse y llega a $1.135.677 al quinto año.

La convocatoria se desarrolla en un contexto de demanda de estos profesionales en el sistema escolar de California. De acuerdo con antecedentes presentados en 2026 ante el California Department of Education, las escuelas públicas del estado cuentan con aproximadamente 5.659 fonoaudiólogos equivalentes a jornada completa.

Todo sobre Ofertas Laborales