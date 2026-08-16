La caída del último Llaitul: las imágenes inéditas del operativo que terminó con la detención de cinco miembros de la CAM
16 ag. 2026 - 22:30 hrs.
Imágenes inéditas muestran el operativo en que Carabineros y militares detuvieron a cinco integrantes de la CAM en La Araucanía, tras dos atentados incendiarios. Pelantaro Llaitul fue uno de los detenidos.
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