Mundial 2026: Ceremonia inaugural marca el inicio del certamen más importante del fútbol

11 jun. 2026 - 14:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Mundial 2026 comenzó el jueves con una ceremonia inaugural que encabezaron estrellas como la colombiana Shakira y el tenor italiano Andrea Bocelli, evento que se realizó en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El espectáculo se desarrolló sobre una lona que cubrió todo el terreno de juego en el mítico estadio de la capital mexicana, que alberga por tercera vez el partido inaugural de un Mundial.

Los primeros en presentarse fueron la banda mexicana Maná, con su clásico 'Oye mi amor', seguida por el cantante pop venezolano Danny Ocean y la agrupación Los Ángeles Azules.

El público coreaba las canciones, que fueron acompañadas por coreografías con bailarines vistiendo trajes indígenas -con grandes penachos- y mujeres en trajes típicos. Fuegos artificiales salían del escenario que tenía un gran trofeo como el mundialista en el medio.

"¡Viva México!", gritaron más de una vez y el Azteca se venía abajo.

Bocelli interpretó el himno oficial del Mundial, titulado "DNA", mezcla de ópera y música electrónica, mientras Shakira estrenó la canción "Dai Dai" junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy.

En lo netamente deportivo, el partido inaugural lo disputarán México y Sudáfrica.

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