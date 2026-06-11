URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal En Vivo: Mucho Gusto

Nacional

Juan Manuel Astorga por impacto del Mundial de Fútbol: "No es solo un torneo, es una radiografía del mundo"

11 jun. 2026 - 11:21 hrs.

En su editorial por Radio Infinita, el periodista Juan Manuel Astorga analizó las implicaciones del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que comienza esta tarde y que es organizado por la FIFA.

Leer más de

Notas relacionadas