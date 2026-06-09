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Nacional

"El costo lo va a pagar el propio Gobierno": La advertencia de Juan Manuel Astorga por acusación contra Grau

09 jun. 2026 - 08:49 hrs.

Juan Manuel Astorga destaca que, más allá del caso de Grau, el Gobierno corre un riesgo estratégico con el uso de la acusación constitucional, porque se corre el peligro de que la oposición la normalice y la utilice contra el actual Gobierno.

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