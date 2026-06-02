Con firmas de Chile Vamos y PDG: este es el borrador que impulsa Libertarios para acusar al ex ministro Nicolás Grau

02 jun. 2026 - 18:58 hrs.

El lunes 8 de junio, el Partido Nacional Libertario y sectores oficialistas presentarán el libelo con el que buscan acusar constitucionalmente al exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Meganoticias accedió al borrador de este documento, que contiene 43 páginas y cuatro capítulos. Allí se acusa la infracción al artículo 8 de la Constitución que consagra los deberes de probidad y transparencias en el ejercicio de la función pública; vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado; falta al principio de universalidad y, por último, ausencia en la coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales.

“Los antecedentes acreditan que el Ministerio de Hacienda, bajo la conducción política del acusado, recibió advertencias técnicas formales, oportunas, reiteradas y de origen institucional plural - emanadas del Consejo Fiscal Autónomo, del Fondo Monetario Internacional y de la propia Dirección de Presupuestos bajo su gestión - respecto de las deficiencias metodológicas y financieras consagradas finalmente Informe de Finanza Públicas del cuarto Trimestre de 2025 y de la metodología empleada en sus proyecciones (...) que no se escucharon estas mismas prevenciones para la elaboración del cálculo de ingresos y gastos en el informe financiero que acompañó la Ley de Presupuesto del año 2026”, señala el documento.

El jefe de bancada de Libertarios, Cristóbal Urruticoechea, aseguró que “hemos encontrado un apoyo bastante importante dentro de las demás bancadas y los ajustes necesarios para que esta acusación sea aprobada y se logre un poco de justicia en un tema que es completamente sensible para los chilenos”.

Los parlamentarios del Partido Nacional Libertario pusieron foco en dos puntos principales: “en el estricto mérito de control jurídico de la acusación, diferenciado del control político, y en la naturaleza jurídica de los hechos que posibilitan una acusación constitucional”.

Así también, señalan que el ministerio de Hacienda, en la administración anterior, “conoció oportunamente dos pronunciamientos del organismo multilateral cuyos contenidos coinciden de modo exacto con las deficiencias del IFP 4T25, luego constatadas por la administración entrante por el informe IFP 1T26” y que además se desarrolló una misión de asistencia técnica en Santiago entre el 20 y el 31 de enero de 2025, en marco del Informe de Asistencia Técnica Chile: Proyecciones de Ingresos Tributarios y se habría advertido expresamente al Gobierno de Chile que, “las diferencias significativas entre las proyecciones de ingresos y la recaudación efectiva, observadas desde 2020”, lo que podría “mermar la credibilidad del proceso presupuestario".

El 11 de junio es la fecha límite que tiene el Parlamento para presentar las adhesiones y concretar esta acusación.

El juicio político se iba a oficializar este miércoles, pero por petición de la bancada republicana, se presentará el lunes con el objeto de integrar nuevos capítulos al libelo.

Un documento que, por ahora, contaría con las firmas de dos representantes de cada partido de Chile Vamos (RN y UDI) y del Partido de la Gente.

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