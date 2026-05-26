"Queremos ser muy cautos en estudiar este tema": RN manifiesta su postura ante acusación constitucional contra exministro Grau

26 may. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de los cuestionamientos por las cifras fiscales heredadas de la administración del expresidente Gabriel Boric, el jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, aseguró que en su partido serán “cautos” y “estudiarán muy bien” sumarse a la posible acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Esto luego de que el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano (REP) anunciaran que impulsarán una acusación constitucional contra Grau.

La acción se fundamenta en un eventual error en la proyección de la deuda realizada por la administración anerior, una polémica que fue iniciada por una acusación del actual titular de la cartera, Jorge Quiroz.

Schalper, jefe de bancada de RN, indicó además indicó que pretenden "enfocar nuestra energía en sacar adelante la ley de Reconstrucción".

La postura de RN

A traves de declaraciones del diputado Schalper, se conoció que, hasta ahora, desde su partido han optado por dejar que las indagatorias del hecho sigan su camino en los organismos competentes.

“Como comité de Renovación Nacional, consideramos que lo que se ha conocido en el informe de finanzas públicas es grave, y, por lo mismo, vamos a abogar para que se remitan los antecedentes a la Contraloría y también al Consejo de Defensa del Estado, por si fuera pertinente alguna acción de ese tipo”, aseguró el diputado.

Pese a esto, el jefe de bancada de RN aseguró que "queremos ser muy cautos en estudiar este tema, y también, al mismo tiempo, enfocar nuestra energía en sacar adelante la ley de Reconstrucción".

Sin embargo, el parlamentario agregó que: “Ahora, sí quiero ser muy claro, este es un tema grave, que se presenta en una coyuntura específica, donde el país lo que quiere de sus dirigentes son soluciones, son proactividad, son búsqueda de acciones concretas en las distintas emergencias que se han planteado”-

En relación a una posible acusación constitucional contra el exministro Grau aseguró que “lo vamos a evaluar la próxima semana a la luz de los antecedentes que se nos puede hacer llegar, y también los estudios que están haciendo nuestros equipos jurídicos al respecto, y en esa coyuntura vamos a tomar una decisión”.

Cuenta pública

Desde Renovación Nacional también hicieron énfasis en que, antes de definir si respaldarán o no una acusación constitucional contra Nicolás Grau, concentrarán sus esfuerzos "en sacar adelante las emergencias que están en los distintos campos, en abogar, porque la cuenta pública del presidente Kast mire las distintas emergencias, y, por lo mismo, vamos a evaluar este tema en su mérito la próxima semanas".

La cuenta pública presidencial está programada para el próximo 1 de junio, instancia en la que el Mandatario se dirigirá al país para abordar las principales prioridades y lineamientos de su administración.