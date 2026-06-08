Presentan acusación constitucional contra exministro Grau: "Se van a hacer efectivas las responsabilidades políticas"

08 jun. 2026 - 18:12 hrs.

¿Qué pasó?

En una jornada marcada por sucesivas postergaciones, un grupo de 10 diputados formalizó este lunes la presentación de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, autoridad de la saliente administración del expresidente Gabriel Boric.

El libelo acusatorio ingresó al Congreso Nacional apenas días antes de que expirara el plazo legal de tres meses que establece la Constitución para deducir responsabilidades políticas contra exsecretarios de Estado.

El documento, que consta de 58 páginas divididas en cuatro capítulos, fue impulsado principalmente por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, sumando además los respaldos de parlamentarios de Renovación Nacional (RN) y del Partido de la Gente (PDG).

Los ejes del libelo acusatorio

Los argumentos de la presentación apuntan directamente a la gestión financiera de la billetera fiscal durante el anterior período de gobierno. Entre los principales cargos se imputa al exministro:

Inconsistencia fiscal : haber presentado una situación macroeconómica y de cuentas públicas más favorable que la real, desoyendo las advertencias explícitas del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

: haber presentado una situación macroeconómica y de cuentas públicas más favorable que la real, desoyendo las advertencias explícitas del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Vulneración de principios : supuestas infracciones a los principios de probidad y transparencia debido a la entrega de información financiera calificada como inconsistente.

: supuestas infracciones a los principios de probidad y transparencia debido a la entrega de información financiera calificada como inconsistente. Descoordinación presupuestaria : falta de coherencia entre los niveles de déficit y la deuda pública, sumado a la omisión o incorporación incompleta de gastos y obligaciones ya comprometidas por el Estado.

: falta de coherencia entre los niveles de déficit y la deuda pública, sumado a la omisión o incorporación incompleta de gastos y obligaciones ya comprometidas por el Estado. Brechas en el presupuesto: descalces graves entre la programación financiera a mediano plazo y el presupuesto efectivo ejecutado.

El diputado republicano Agustín Romero defendió la pertinencia de la acción fiscalizadora señalando que "llegó la hora de la verdad" y que "se van a hacer efectivas las responsabilidades políticas de quienes tuvieron participación fundamental en el manejo económico de gobierno del expresidente Boric, en este caso, el exministro Nicolás Grau".

El complejo panorama de votos en la Cámara

Pese a la oficialización de las firmas, el camino legislativo de la acusación —la número 12 que enfrenta el bloque del exmandatario Boric— se anticipa cuesta arriba. Para que el libelo sea aprobado y avance al Senado, se requiere un piso de 78 votos a favor.

Actualmente, las fuerzas de derecha en su conjunto alinean un máximo de 76 escaños, lo que obliga a los impulsores a buscar respaldos en sectores independientes o de centro.

Asimismo, la interna de Chile Vamos muestra matices. Mientras la Unión Demócrata Independiente (UDI) optó por no estampar firmas en el texto inicial, pero comprometió institucionalmente sus votos a favor en la sala, en Renovación Nacional y Evópoli prima la cautela.

Próximos pasos

Debido a los retrasos en la recolección de firmas, la Mesa de la Cámara no alcanzó a dar cuenta del documento en la sesión de esta tarde. El trámite oficial se iniciará este martes, jornada en la que se realizará el tradicional sorteo de la tómbola para conformar la comisión transitoria de cinco diputados encargada de evaluar la procedencia jurídica del libelo.

De acuerdo con la normativa vigente, ninguno de los 10 parlamentarios firmantes podrá integrar dicha instancia revisora.

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