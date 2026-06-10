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"Es muy preocupante": Juan Manuel Astorga por ausencia de Quiroz ante informe de alertas fiscales del CFA

10 jun. 2026 - 11:33 hrs.

Astorga cuestiona duramente que Quiroz haya calificado el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) como una opinión más y que haya evitado asistir a su presentación en el Senado.

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