"Es muy preocupante": Juan Manuel Astorga por ausencia de Quiroz ante informe de alertas fiscales del CFA
10 jun. 2026 - 11:33 hrs.
Astorga cuestiona duramente que Quiroz haya calificado el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) como una opinión más y que haya evitado asistir a su presentación en el Senado.
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