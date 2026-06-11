Inauguración del Mundial 2026: a qué hora es en Chile, qué artistas actúan y cómo verla

11 jun. 2026 - 10:25 hrs.

El Mundial 2026 arranca oficialmente este jueves 11 de junio con una ceremonia inaugural histórica en el Estadio Ciudad de México —el mítico Estadio Azteca—, que se convertirá en el único recinto del mundo en albergar tres aperturas de Copa del Mundo. La ceremonia fue producida por el italiano Marco Balich, responsable de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, con equipos de entre 260 y 300 personas. El show combinará música, cultura y fútbol en un espectáculo que promete ser uno de los más grandes de la historia del torneo.

A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 en Chile

La ceremonia de apertura comenzará a las 11:30 horas de México, lo que corresponde a las 12:30 horas de Chile. La FIFA programó el espectáculo exactamente 90 minutos antes del silbatazo inicial. El show tendrá una duración aproximada de 35 minutos, tras lo cual los equipos saldrán a calentar. El partido inaugural entre México y Sudáfrica dará inicio a las 15:00 horas de Chile.

Los artistas de la inauguración en Ciudad de México

Durante la ceremonia inaugural, el tenor italiano Andrea Bocelli interpretará el himno oficial de este Mundial, titulado "DNA", mezcla de ópera y música electrónica.

La superestrella colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy interpretarán Dai Dai, la canción oficial del torneo, en el escenario principal del Estadio Azteca. La canción fue creada en apoyo al Fondo Mundial de Educación para la Ciudadanía de la FIFA, y en su video oficial aparecen figuras del fútbol mundial como Kylian Mbappé y Lionel Messi. Junto a ellos, también actuarán Alejandro Fernández, quien interpretará el Himno Nacional Mexicano, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Las otras dos ceremonias: Los Ángeles y Toronto

Al ser el primer Mundial organizado por tres países, cada uno tendrá su propia ceremonia de apertura. El viernes 12 de junio, habrá dos ceremonias adicionales. En el SoFi Stadium de Los Ángeles actuarán Katy Perry, la estrella del K-pop LISA, el referente nigeriano del afrobeats Rema, la cantante brasileña Anitta y el artista de hip-hop Future. En Toronto, la ceremonia contará con figuras canadienses como Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara y Jessie Reyez.

El tema oficial del Mundial 2026

El tema unificador de las tres ceremonias es la celebración del deporte y la pasión por el fútbol, simbolizada por la propia Copa del Mundo. Dai Dai, interpretada por Shakira y Burna Boy, es la canción oficial del torneo y será el hilo conductor de la ceremonia inaugural. Es la primera vez que Shakira y Burna Boy actúan juntos en vivo. El video oficial de la canción, estrenado en junio de 2026, acumula más de 200 millones de reproducciones en YouTube en menos de dos semanas.

Resumen: horarios de la inauguración del Mundial 2026 en Chile

Ceremonia inaugural Ciudad de México: Jueves 11 de junio — 12:30 horas de Chile

Jueves 11 de junio — 12:30 horas de Chile Partido México vs. Sudáfrica: Jueves 11 de junio — 15:00 horas de Chile

Jueves 11 de junio — 15:00 horas de Chile Ceremonia Los Ángeles: Viernes 12 de junio — hora por confirmar

Viernes 12 de junio — hora por confirmar Ceremonia Toronto: Viernes 12 de junio — hora por confirmar

Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Chile

La ceremonia inaugural y el partido México vs. Sudáfrica se pueden seguir en Chile por Chilevisión, el único canal de televisión abierta con derechos del torneo, y por DSports (DirecTV) y su aplicación DGO. En streaming, también está disponible en Paramount+. Para los 104 partidos completos del torneo, DSports y Paramount+ son las opciones que cubren la totalidad de la competencia.

Todo sobre Mundial 2026