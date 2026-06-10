El Estadio Azteca: historia, datos y curiosidades del escenario del partido inaugural del Mundial 2026

10 jun. 2026 - 20:01 hrs.

El 11 de junio de 2026, el estadio más icónico del continente americano abrirá por tercera vez en su historia las puertas a una Copa del Mundo. El Estadio Azteca —conocido oficialmente como Estadio Banorte por razones de patrocinio, aunque la FIFA lo llama Estadio Ciudad de México durante el torneo— recibirá el partido inaugural entre México y Sudáfrica a las 15:00 horas de Chile, convirtiendo al Coloso de Santa Úrsula en el único estadio del planeta en albergar tres inauguraciones mundialistas. Un hito que ningún otro recinto en el mundo ha alcanzado ni está cerca de alcanzar.

El nacimiento del Coloso: 1962-1966

El Estadio Azteca fue diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca, e inició su construcción en 1962 como parte del proyecto para obtener la sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1970. El terreno elegido fue Santa Úrsula, en la zona sur de la Ciudad de México, sobre suelo de origen volcánico más firme que el del centro de la capital. Sin embargo, la construcción no fue sencilla: el presupuesto original se duplicó antes de terminar la obra por las dificultades del terreno.

El estadio fue inaugurado el 29 de mayo de 1966 con un partido amistoso entre el Club América y el Torino de Italia, con marcador final de empate a dos goles. El primer gol de su historia lo anotó el jugador brasileño del América, Arlindo dos Santos, a los diez minutos de juego. El estadio abrió sus puertas ante 110.000 espectadores, aunque sin el techo terminado: esa estructura metálica de 1.200 toneladas de acero tardó otro año más en quedar lista. El nombre "Azteca" no fue elegido por ningún directivo ni arquitecto: el Servicio Postal Mexicano emitió una convocatoria para bautizar el nuevo estadio, y el nombre ganador fue propuesto por Antonio Vázquez Torres, símbolo de identidad mexicana.

El primer Mundial: México 1970

Cuatro años después de su inauguración, el Azteca vivió su primera Copa del Mundo. Durante el Mundial de 1970, se disputó en su campo lo que se conoce como el Partido del Siglo: el 17 de junio, Italia y Alemania se enfrentaron en una semifinal que terminó 4-3 en tiempo extra, con cinco goles en los últimos 30 minutos. Una placa conmemorativa en el estadio rinde homenaje a ese duelo hasta hoy.

El 21 de junio de 1970, más de 107.000 espectadores presenciaron la final en la que Brasil venció a Italia 4-1, con Pelé como gran figura. Fue la tercera Copa del Mundo del astro brasileño y la consagración definitiva de aquella generación. El Azteca había sido escenario del mayor espectáculo del fútbol mundial apenas cuatro años después de abrir sus puertas.

El segundo Mundial: México 1986 y los momentos más míticos

Dieciséis años después, México organizó su segundo Mundial en circunstancias dramáticas: Colombia había renunciado a la sede, y el Azteca debió renovarse a inicios de 1985. Durante esa etapa ocurrió el terremoto del 19 de septiembre, el desastre natural más grave que haya vivido la Ciudad de México. El estadio no quedó comprometido gracias a su tipo de suelo volcánico.

El Mundial de 1986 le dio al Azteca dos de los momentos más recordados en la historia del fútbol. El 22 de junio, en cuartos de final entre Argentina e Inglaterra, Diego Maradona anotó en el mismo partido el gol más polémico de la historia —la "Mano de Dios"— y el más bello: el "Gol del Siglo", en el que recorrió más de 60 metros y dejó en el camino a cinco rivales. Para ese Mundial, la capacidad del estadio alcanzó los 115.000 espectadores, el número más alto de toda su historia. La final del 29 de junio vio a Argentina vencer a Alemania 3-2, con Maradona levantando la Copa del Mundo en el mismo césped donde Pelé lo había hecho 16 años antes.

Las remodelaciones: un estadio que se reinventa

A lo largo de sus 60 años, el Azteca ha tenido cuatro remodelaciones: en 1985, 1999, 2013 y, finalmente, el proyecto más ambicioso de 2024 a 2026. Cada renovación fue reduciendo la capacidad para mejorar la comodidad: de los 115.000 espectadores de 1986 a los 87.000 actuales. La remodelación de cara al Mundial 2026 incluyó 7.120 metros cuadrados de zonas VIP, 2.200 metros cuadrados de pantallas LED, 1.200 antenas Wi-Fi 6 y un sistema de 340 bocinas de alta fidelidad. El Coloso de Santa Úrsula llegó al torneo más moderno que nunca, sin perder un gramo de su carácter histórico.

Las curiosidades que hacen único al Azteca

La cancha se encuentra a 9,5 metros por debajo del nivel de la calle. El terreno de juego está orientado en dirección norte-sur para que los jugadores no sean afectados por los rayos del sol. Don Melquiades Sánchez ha sido la voz oficial del estadio desde su inauguración en 1966. Y existe una leyenda urbana que circula entre los trabajadores del recinto: la de un niño fantasma que ronda entre los túneles, el campo y las gradas. Nadie la ha podido confirmar, pero tampoco nadie la ha desmentido del todo.

El Azteca también fue sede del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de México 1968 y del Mundial Sub-17 de 2011, que México ganó en casa. Es el único estadio del mundo en haber albergado dos finales de Copa del Mundo —1970 y 1986— y ahora suma un tercer capítulo mundialista con la inauguración del torneo más grande de la historia del fútbol. Un recinto que no solo guarda historia: la sigue escribiendo.

El partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

Partido: México vs. Sudáfrica

México vs. Sudáfrica Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Jueves 11 de junio de 2026 Hora en Chile: 15:00 horas

15:00 horas Estadio: Estadio Ciudad de México (Azteca), Ciudad de México

Estadio Ciudad de México (Azteca), Ciudad de México Capacidad: 87.000 espectadores

Dónde ver el partido inaugural del Mundial 2026 en Chile

El partido inaugural México vs. Sudáfrica se puede ver en Chile por Chilevisión, el único canal de televisión abierta con derechos del torneo, y por DSports (DirecTV) y su aplicación DGO. En streaming, también está disponible en Paramount+. Para los 104 partidos completos del torneo, DSports y Paramount+ son las opciones que cubren la totalidad de la competencia.

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