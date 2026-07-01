Sevilla confirma la salida de Alexis Sánchez: El "Niño Maravilla" queda libre y busca nuevo club

01 jul. 2026 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

El Sevilla oficializó este miércoles la salida de siete jugadores que finalizaban contrato con el club, entre ellos Alexis Sánchez, quien deja definitivamente el cuadro andaluz y ahora deberá definir su futuro de cara a la próxima temporada.

Junto al delantero chileno también abandonan la institución Nyland, Maupay, Azpilicueta, Mendy, Gudelj y Januzaj, como parte de la reestructuración del plantel para la campaña 2026-2027.

A través de una publicación en Instagram, el conjunto español agradeció el paso de los futbolistas por el club. "Gracias por vuestra profesionalidad y compromiso. Os deseamos a todos la mejor de las suertes en vuestros nuevos retos profesionales", señaló Sevilla.

Alexis Sánchez busca nuevo equipo

Con su salida ya oficializada, Alexis Sánchez quedó como agente libre y deberá buscar un nuevo club durante el actual mercado de fichajes, con la intención de mantenerse compitiendo al más alto nivel.

Aunque la prioridad del tocopillano sería continuar en el fútbol europeo, en las últimas semanas también ha surgido una alternativa desde Norteamérica.

Posible retorno a América

Según informó AS, el delantero fue ofrecido en enero al Sport Club Internacional de Brasil para incorporarse a mitad de año. Si bien en el club valoraron la trayectoria del bicampeón de América con La Roja, las conversaciones no prosperaron y la posibilidad perdió fuerza.

En paralelo, la Major League Soccer (MLS) comienza a perfilarse como un posible destino. De acuerdo con el medio, desde Estados Unidos han surgido consultas por la situación del atacante, quien siempre ha considerado la liga norteamericana como una opción atractiva para disputar los últimos años de su carrera.

No obstante, hasta el momento no existe una oferta formal por Alexis Sánchez desde la MLS.