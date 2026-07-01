Vientos de más de 100 km/h provocan la caída de árboles, cortes de rutas y de suministro eléctrico en el sur del país

01 jul. 2026 - 07:55 hrs.

¿Qué pasó?

Una compleja emergencia se registra este miércoles en la comuna de Pucón, región de La Araucanía, debido a las fuertes rachas de viento que han superado los 100 kilómetros por hora y que han provocado la caída de árboles de gran tamaño, cortes de rutas y una extensa interrupción del suministro eléctrico.

Uno de los sectores más afectados corresponde a la ruta que une Pucón con Villarrica, donde personal municipal y equipos de emergencia trabajan para retirar árboles que bloquearon completamente el tránsito. En algunos casos, los ejemplares también cayeron sobre el tendido eléctrico, agravando la situación.

Árboles caídos mantienen rutas cortadas y provocan masivo corte de luz

El encargado de Emergencias de la Municipalidad de Pucón, Esteban Barrera, explicó que la comuna enfrenta una situación poco habitual debido a la intensidad del viento.

"Ha sido una noche bastante compleja en lo que respecta al viento puelche. Es una condición que es habitual en nuestra comuna, pero con esta velocidad del viento no la veíamos hace bastante tiempo", señaló.

El funcionario detalló que los equipos municipales, junto a Bomberos, permanecen desplegados en distintos puntos de la comuna para despejar las vías.

"Tenemos bastantes dificultades en el tramo de la ruta que une Pucón con Villarrica, donde tenemos caídas de árboles de gran envergadura que tienen interrumpido el tránsito y que además cayeron sobre las líneas de mediana tensión, por tanto mantienen la comuna sin suministro eléctrico", indicó.

Más de 100 km/h de viento y el 80% de la comuna sin electricidad

Barrera informó que los primeros problemas comenzaron cerca de las 2:00 de la madrugada, cuando los árboles comenzaron a caer sobre el tendido eléctrico producto de las intensas ráfagas.

"Nuestra estación meteorológica ha detectado rachas superiores a los 100 kilómetros por hora, por tanto la situación se va a mantener durante todo el día. Aproximadamente el 80% de nuestra comuna se encuentra sin suministro eléctrico, así que estamos trabajando en coordinación con la Compañía General de Electricidad para poder habilitar lo antes posible la luz", afirmó.

Ante el pronóstico de que las condiciones empeoren durante la tarde, el encargado de Emergencias hizo un llamado a la comunidad y a los turistas que se encuentran en la zona a evitar desplazamientos innecesarios.

"El llamado es al autocuidado, a no exponerse. Si no es necesario, no salir, mantenerse en lugares seguros hasta que las condiciones vayan mejorando y se puedan habilitar las distintas rutas. Sabemos que hoy miércoles la condición va a empeorar durante la tarde; esperamos que cerca de las 2 de la tarde se registre el mayor peak de viento", advirtió.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente de la emergencia mientras continúan los trabajos para despejar las rutas y restablecer el suministro eléctrico en los sectores afectados.